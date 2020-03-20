Magazin 20 Mart 2020 Cuma günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

20 Mart 2020 Cuma günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Magazin

20 Mart 2020 Cuma günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

19 Mart 2020 Perşembe yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 19 Mart 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.

20 Mart 2020, Cuma 10:53 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 20 Mart 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı

Engin vuruluyor

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan’ın paylaştığı ‘Arka Sokaklar’da: Kadri, Aslı’dan oğlunu öldüren polisi bulmasını ister. Nadya, kendini Engin’e affettirmeye çalışır. Engin, silahlı saldırıya uğrar. Saldırganlardan biri Karl’dır. Beyza’dan mesaj alan Selin, tek başına dışarı çıkar. Ekip, Selin’e ulaşamaz. KANAL D / 20.00

Yeni hayat kararı

Akın Akınözü, Ebru Şahin, Ayda Aksel, Serhat Tutumluer ve Macit Sonkan’ın oynadığı ‘Hercai’de: Yalanlardan uzak, yeni bir hayat isten Reyyan’ın verdiği karar hem ailesini hem de Miran’ı etkiler. Gönül, babaannesine karşı önemli bir hamle yapar. Reyyan, Azize’ye meydan okur. Bu güçlü duruş karşısında ezilen Azize, Reyyan’ı hiç beklemediği bir yerden vurur. ■ATV/ 20.00

Anlaşma metni kayboluyor

Bülent İnal ve Özlem Conker’in başrollerde olduğu ‘Payitaht Abdülhamid’de: Abdülhamid’in elinde Heckler’ı durduracak bir anlaşma vardır. Ancak anlaşma metni kaybolur. Abdülhamid, anlaşmanın diğer nüshasını bulmak için uğraşırkenHeckler da onu engellemeye çalışır. Aralarında kıyasıya bir istihbarat savaşı yaşanır. Bidar, Zekiye’yi Kemalettin konusunda Naime’nin kafasını karıştırmaması için uyarır. ■ TRT 1 / 20.00

İpuçlarının peşinde

Ali İhsan Varol’un sunduğu ‘Kelime Oyunu’, hafta içi her gün ekrana geliyor. Yarışmacılar, kendilerine verilen ipuçlarını kullanarak sorulan kelimeleri bulmaya çalışıyor. En yüksek puanı alan, hafta finalinde yarışmaya hak kazanıyor. ■teve2 / 19.00

İlk uçuş komedisi 

‘Güldür Güldür Show’, yeni bölümüyle ekrana gelecek. Evde yalnız kalmak isteyen İsmail-Yeter çifti, hanımcılıkta master yapan Feridun, ilk uçuşunu gerçekleştiren Şevket, ailesiyle sorun yaşayan öğretmen Bahadır, Naime ile Bilal’in ilk Sevgililer Günü ve Ege’de kamp yapmak isteyen bir grup gencin başına gelenler izleyenleri çok güldürecek. ■ SHOW TV / 20.00

KANAL D yayın akışı

05.45 Akasya Durağı

07.30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09.00 Neler Oluyor Hayatta? 

11.00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa 

12.30 Gelinim Mutfakta

 16.15 Arka Sokaklar 

19.00 Ana Haber 

20.00 Arka Sokaklar 

00.15 Hizmetçiler

02.45 Gelinim Mutfakta

STAR TV yayın akışı

07.00 Mesut Yar ile Bugün 

09.30 Sevdim Seni Bir Kere 

10.45 Kiralık Aşk

13.30 Gerçeğin Peşinde 

16.30 En Güzel Bölüm 

16.45 Sevdim Seni Bir Kere 

18.30 Ana Haber 

20.00 Yerli Dizi: Babil 

00.15 Yerli Dizi: Sefirin Kızı

 02.50 Sevdim Seni Bir Kere

ATV yayın akışı

07.00 Kahvaltı Haberleri 

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularını Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 

13.00 Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 

16.20 Esra Erol’da 

19.00 Ana Haber 

20.00 Yerli Dizi:Hercai 

00.20 Haber: Son Durak

01.20 Gel Dese Aşk 

04.20 Kara Ekmek

SHOW TV yayın akışı

06.00 Kuaförüm Sensin 

08.00 Kendine İyi Bak 

09.30 Zahide Yetiş ve Prof. Dr. Mustafa Karataş’la 

12.30 Kuaförüm Sensin 

16.00 Kuzey Yıldızı ‘İlk Aşk’ 

18.45 Ana Haber 

20.00 Güldür Güldür Show 

23.30 Sinema:Fury

 01.45 Sinema:Fury

FOX TV yayın akışı

07.45 Çalar Saat 

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün 

12.45 Yasak Elma 

14.00 Temizlik Benim İşim 

16.15 Zuhal Topal’la Sofrada 

19.00 Ana Haber 

20.00 Yarışma: Yaparsın Aşkım 

00.15 Yerli Dizi: Zümrüdüanka 

02.45 Temizlik Benim İşim

CNN TÜRK yayın akışı

06.00 Güne Merhaba 

08.45 A’dan Z’ye 

12.00 Gündem 

12 13.00 Gündem 

13 14.00 Bugün 

15.35 Her Şeyden Önce 

16.00 Günlük 

18.00 Haber 

19.00 Ana Haber 

20.45 Akıl Çemberi 

01.00 Gece Haberleri

TV8 yayın akışı

07.00 8’de Sağlık 

08.00 Gel Konuşalım 

10.45 Survivor Panorama 

13.00 Doya Doya Moda 

16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz 

20.00 Survivor Ünlüler Gönüllüler 

00.15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular 

01.30 Doya Doya Moda 

03.30 Seda Sayan ile Yemekteyiz

TRT 1 yayın akışı

06.35 Yeşil Deniz 

09.30 İyi Fikir 

11.30 1’de Bugün 

11.40 Kralın Kızı 

13.00 Aileler Yarışıyor 

15.15 İncir Ağacı 

17.15 Seksenler 

19.00 Ana Haber 

20.00 Payitaht Abdülhamid 

00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi 

01.30 Ya İstiklal Ya Ölüm 

04.05 Seksenler


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