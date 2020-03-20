20 Mart 2020 Cuma günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
19 Mart 2020 Perşembe yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 19 Mart 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
20 Mart 2020, Cuma 10:53 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 20 Mart 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
Engin vuruluyor
Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan’ın paylaştığı ‘Arka Sokaklar’da: Kadri, Aslı’dan oğlunu öldüren polisi bulmasını ister. Nadya, kendini Engin’e affettirmeye çalışır. Engin, silahlı saldırıya uğrar. Saldırganlardan biri Karl’dır. Beyza’dan mesaj alan Selin, tek başına dışarı çıkar. Ekip, Selin’e ulaşamaz. KANAL D / 20.00
Yeni hayat kararı
Akın Akınözü, Ebru Şahin, Ayda Aksel, Serhat Tutumluer ve Macit Sonkan’ın oynadığı ‘Hercai’de: Yalanlardan uzak, yeni bir hayat isten Reyyan’ın verdiği karar hem ailesini hem de Miran’ı etkiler. Gönül, babaannesine karşı önemli bir hamle yapar. Reyyan, Azize’ye meydan okur. Bu güçlü duruş karşısında ezilen Azize, Reyyan’ı hiç beklemediği bir yerden vurur. ■ATV/ 20.00
Anlaşma metni kayboluyor
Bülent İnal ve Özlem Conker’in başrollerde olduğu ‘Payitaht Abdülhamid’de: Abdülhamid’in elinde Heckler’ı durduracak bir anlaşma vardır. Ancak anlaşma metni kaybolur. Abdülhamid, anlaşmanın diğer nüshasını bulmak için uğraşırkenHeckler da onu engellemeye çalışır. Aralarında kıyasıya bir istihbarat savaşı yaşanır. Bidar, Zekiye’yi Kemalettin konusunda Naime’nin kafasını karıştırmaması için uyarır. ■ TRT 1 / 20.00
İpuçlarının peşinde
Ali İhsan Varol’un sunduğu ‘Kelime Oyunu’, hafta içi her gün ekrana geliyor. Yarışmacılar, kendilerine verilen ipuçlarını kullanarak sorulan kelimeleri bulmaya çalışıyor. En yüksek puanı alan, hafta finalinde yarışmaya hak kazanıyor. ■teve2 / 19.00
İlk uçuş komedisi
‘Güldür Güldür Show’, yeni bölümüyle ekrana gelecek. Evde yalnız kalmak isteyen İsmail-Yeter çifti, hanımcılıkta master yapan Feridun, ilk uçuşunu gerçekleştiren Şevket, ailesiyle sorun yaşayan öğretmen Bahadır, Naime ile Bilal’in ilk Sevgililer Günü ve Ege’de kamp yapmak isteyen bir grup gencin başına gelenler izleyenleri çok güldürecek. ■ SHOW TV / 20.00
KANAL D yayın akışı
05.45 Akasya Durağı
07.30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
12.30 Gelinim Mutfakta
16.15 Arka Sokaklar
19.00 Ana Haber
20.00 Arka Sokaklar
00.15 Hizmetçiler
02.45 Gelinim Mutfakta
STAR TV yayın akışı
07.00 Mesut Yar ile Bugün
09.30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Kiralık Aşk
13.30 Gerçeğin Peşinde
16.30 En Güzel Bölüm
16.45 Sevdim Seni Bir Kere
18.30 Ana Haber
20.00 Yerli Dizi: Babil
00.15 Yerli Dizi: Sefirin Kızı
02.50 Sevdim Seni Bir Kere
ATV yayın akışı
07.00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularını Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma
16.20 Esra Erol’da
19.00 Ana Haber
20.00 Yerli Dizi:Hercai
00.20 Haber: Son Durak
01.20 Gel Dese Aşk
04.20 Kara Ekmek
SHOW TV yayın akışı
06.00 Kuaförüm Sensin
08.00 Kendine İyi Bak
09.30 Zahide Yetiş ve Prof. Dr. Mustafa Karataş’la
12.30 Kuaförüm Sensin
16.00 Kuzey Yıldızı ‘İlk Aşk’
18.45 Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
23.30 Sinema:Fury
01.45 Sinema:Fury
FOX TV yayın akışı
07.45 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.45 Yasak Elma
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal’la Sofrada
19.00 Ana Haber
20.00 Yarışma: Yaparsın Aşkım
00.15 Yerli Dizi: Zümrüdüanka
02.45 Temizlik Benim İşim
CNN TÜRK yayın akışı
06.00 Güne Merhaba
08.45 A’dan Z’ye
12.00 Gündem
12 13.00 Gündem
13 14.00 Bugün
15.35 Her Şeyden Önce
16.00 Günlük
18.00 Haber
19.00 Ana Haber
20.45 Akıl Çemberi
01.00 Gece Haberleri
TV8 yayın akışı
07.00 8’de Sağlık
08.00 Gel Konuşalım
10.45 Survivor Panorama
13.00 Doya Doya Moda
16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler Gönüllüler
00.15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
01.30 Doya Doya Moda
03.30 Seda Sayan ile Yemekteyiz
TRT 1 yayın akışı
06.35 Yeşil Deniz
09.30 İyi Fikir
11.30 1’de Bugün
11.40 Kralın Kızı
13.00 Aileler Yarışıyor
15.15 İncir Ağacı
17.15 Seksenler
19.00 Ana Haber
20.00 Payitaht Abdülhamid
00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01.30 Ya İstiklal Ya Ölüm
04.05 Seksenler