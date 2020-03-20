20 Mart 2020 Cuma günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 20 Mart 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

Engin vuruluyor

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan’ın paylaştığı ‘Arka Sokaklar’da: Kadri, Aslı’dan oğlunu öldüren polisi bulmasını ister. Nadya, kendini Engin’e affettirmeye çalışır. Engin, silahlı saldırıya uğrar. Saldırganlardan biri Karl’dır. Beyza’dan mesaj alan Selin, tek başına dışarı çıkar. Ekip, Selin’e ulaşamaz. KANAL D / 20.00

Yeni hayat kararı

Akın Akınözü, Ebru Şahin, Ayda Aksel, Serhat Tutumluer ve Macit Sonkan’ın oynadığı ‘Hercai’de: Yalanlardan uzak, yeni bir hayat isten Reyyan’ın verdiği karar hem ailesini hem de Miran’ı etkiler. Gönül, babaannesine karşı önemli bir hamle yapar. Reyyan, Azize’ye meydan okur. Bu güçlü duruş karşısında ezilen Azize, Reyyan’ı hiç beklemediği bir yerden vurur. ■ATV/ 20.00

Anlaşma metni kayboluyor

Bülent İnal ve Özlem Conker’in başrollerde olduğu ‘Payitaht Abdülhamid’de: Abdülhamid’in elinde Heckler’ı durduracak bir anlaşma vardır. Ancak anlaşma metni kaybolur. Abdülhamid, anlaşmanın diğer nüshasını bulmak için uğraşırkenHeckler da onu engellemeye çalışır. Aralarında kıyasıya bir istihbarat savaşı yaşanır. Bidar, Zekiye’yi Kemalettin konusunda Naime’nin kafasını karıştırmaması için uyarır. ■ TRT 1 / 20.00

İpuçlarının peşinde

Ali İhsan Varol’un sunduğu ‘Kelime Oyunu’, hafta içi her gün ekrana geliyor. Yarışmacılar, kendilerine verilen ipuçlarını kullanarak sorulan kelimeleri bulmaya çalışıyor. En yüksek puanı alan, hafta finalinde yarışmaya hak kazanıyor. ■teve2 / 19.00

İlk uçuş komedisi

‘Güldür Güldür Show’, yeni bölümüyle ekrana gelecek. Evde yalnız kalmak isteyen İsmail-Yeter çifti, hanımcılıkta master yapan Feridun, ilk uçuşunu gerçekleştiren Şevket, ailesiyle sorun yaşayan öğretmen Bahadır, Naime ile Bilal’in ilk Sevgililer Günü ve Ege’de kamp yapmak isteyen bir grup gencin başına gelenler izleyenleri çok güldürecek. ■ SHOW TV / 20.00

KANAL D yayın akışı

05.45 Akasya Durağı

07.30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

12.30 Gelinim Mutfakta

16.15 Arka Sokaklar

19.00 Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar

00.15 Hizmetçiler

02.45 Gelinim Mutfakta

STAR TV yayın akışı

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09.30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Kiralık Aşk

13.30 Gerçeğin Peşinde

16.30 En Güzel Bölüm

16.45 Sevdim Seni Bir Kere

18.30 Ana Haber

20.00 Yerli Dizi: Babil

00.15 Yerli Dizi: Sefirin Kızı

02.50 Sevdim Seni Bir Kere

ATV yayın akışı

07.00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularını Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol’da

19.00 Ana Haber

20.00 Yerli Dizi:Hercai

00.20 Haber: Son Durak

01.20 Gel Dese Aşk

04.20 Kara Ekmek

SHOW TV yayın akışı

06.00 Kuaförüm Sensin

08.00 Kendine İyi Bak

09.30 Zahide Yetiş ve Prof. Dr. Mustafa Karataş’la

12.30 Kuaförüm Sensin

16.00 Kuzey Yıldızı ‘İlk Aşk’

18.45 Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

23.30 Sinema:Fury

01.45 Sinema:Fury

FOX TV yayın akışı

07.45 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.45 Yasak Elma

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal’la Sofrada

19.00 Ana Haber

20.00 Yarışma: Yaparsın Aşkım

00.15 Yerli Dizi: Zümrüdüanka

02.45 Temizlik Benim İşim

CNN TÜRK yayın akışı

06.00 Güne Merhaba

08.45 A’dan Z’ye

12.00 Gündem

12 13.00 Gündem

13 14.00 Bugün

15.35 Her Şeyden Önce

16.00 Günlük

18.00 Haber

19.00 Ana Haber

20.45 Akıl Çemberi

01.00 Gece Haberleri

TV8 yayın akışı

07.00 8’de Sağlık

08.00 Gel Konuşalım

10.45 Survivor Panorama

13.00 Doya Doya Moda

16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler Gönüllüler

00.15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

01.30 Doya Doya Moda

03.30 Seda Sayan ile Yemekteyiz

TRT 1 yayın akışı

06.35 Yeşil Deniz

09.30 İyi Fikir

11.30 1’de Bugün

11.40 Kralın Kızı

13.00 Aileler Yarışıyor

15.15 İncir Ağacı

17.15 Seksenler

19.00 Ana Haber

20.00 Payitaht Abdülhamid

00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01.30 Ya İstiklal Ya Ölüm

04.05 Seksenler



