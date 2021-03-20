20 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı?
Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi devam ediyor. Normalleşmenin ardından vaka sayısında artış yaşandı. Her gün Sağlık Bakanlığı, ’Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaşıyor. Peki 20 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı?
20 Mart 2021, Cumartesi 18:42 Son Güncelleme:
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20 Mart koronavirüs tablosu merakla bekleniyor. Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 452 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 20 bin 49 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 81 kişi yaşamını yitirdi. İşte son dakika koronavirüs haberleri...
20 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?
20 Mart koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.
19 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.