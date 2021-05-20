20 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Koronavirüste vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Vatandaşlar günün koronavirüs rakamlarını merak ediyor. Peki, 20 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...
20 Mayıs 2021, Perşembe 18:48 Son Güncelleme:
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Vatandaşlar günün koronavirüs rakamlarını merak ediyor. Peki, 20 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...
Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz günün koronavirüs tablosu haberimizde yer alacak.