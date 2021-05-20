Türkiye 20 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu

20 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu

Türkiye

20 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Koronavirüste vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Vatandaşlar günün koronavirüs rakamlarını merak ediyor. Peki, 20 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

20 Mayıs 2021, Perşembe 18:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Vatandaşlar günün koronavirüs rakamlarını merak ediyor. Peki, 20 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz günün koronavirüs tablosu haberimizde yer alacak.

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Bırakın da bir açık hava mekanında oturalım artık!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Burası Atatürk’ün yetiştiği askerî okul
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Hayret
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Yalnızca kendi hakkınızı demokrasi sanırsanız…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Beşiktaş ve hayat
Murat Çelik
Banu Şen
Antik dünyadan bugüne her dönemin merkezi Didim
Banu Şen
Erkut Can
Kocanızla iyi geçinmek için 10 öğüt
Erkut Can
Murat Gülderen
Uyku ustaları
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Turuncu kategoride aranıyordu! Etkisiz hale getirildi