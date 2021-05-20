Vatandaşlar günün koronavirüs rakamlarını merak ediyor. Peki, 20 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz günün koronavirüs tablosu haberimizde yer alacak.