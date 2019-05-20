20 Mayıs altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın ne kadar? Geçen haftaya kadar yükselişte olan altın fiyatları daha sonra düşüşe geçti. 13 Mayıs Pazartesi 253 lira olan gram altın cuma gününe kadar kademeli bir şekilde düştü ve kapanışı 249 lira yaptı. Şimdi gözler yeni haftanın ilk gününde... İşte 20 Mayıs Pazartesi günü altın fiyatları...