20 Mayıs altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın ne kadar?
Geçen haftaya kadar yükselişte olan altın fiyatları daha sonra düşüşe geçti. 13 Mayıs Pazartesi 253 lira olan gram altın cuma gününe kadar kademeli bir şekilde düştü ve kapanışı 249 lira yaptı. Şimdi gözler yeni haftanın ilk gününde... İşte 20 Mayıs Pazartesi günü altın fiyatları...
Yeni haftanın ilk gününde her zaman olduğu gibi döviz ve altın fiyatları araştırılıyor. Geçen haftayı düşüşle tamamlayan altında son durum yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte son durum...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
20 Mayıs Pzartesi günü altın fiyatları yatay bir seyir izliyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
249,10 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 249,15 liradan, bin 645 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 670 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 593 liradan alınan tam altın bin 624 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
796 liradan alınan yarım altın 817 liradan ve 398 liradan alınan çeyrek altın 408 liradan satılıyor.