Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 20 Mayıs 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

Kanal D 20.15: İlk Öpücük

Gösterime girdiğinde büyük ilgi gören ‘İlk Öpücük’ adlı film Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: İki yıl önce kaza geçiren Bahar, hiçbir yeni hatıra edinemez ve hep aynı 24 saati yaşar. Çapkın Hakan, görür görmez Bahar’a aşık olur. Genç kızın durumunu öğrenince de, ona kendini her gün yeniden sevdirebilmek için elinden geleni yapar.

ATV 20.30: Kuruluş Osman

Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel ve Didem Balçın’ın rol aldığı ‘Kuruluş Osman’, yeni bölümüyle ekrana gelecek. Bu bölümde, Moğollardan kaçarken yaralanan Osman Bey, gördüğü rüyanın ardından Şeyh Edebalı’nın manevi desteğini alarak tüm cephelerde hürriyet mücadelesi başlatacak.

TV8 20.00: Survivor

Çekimleri ‘Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan ‘Survivor Ünlüler Gönüllüler’in bu bölümünde ödül oyunu oynanacak. Takımlar, ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet edecek.





ATV 20 Mayıs 2020 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Evde Biz Bize

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:55 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20:30 Kuruluş Osman





KANAL D 20 Mayıs 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:15 İlk Öpücük





STAR TV 20 Mayıs 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Ketenpere





FOX TV 20 Mayıs 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 İkinci Şans

22:45 Sorma Neden





TRT 1 20 Mayıs 2020 Çarşamba Yayın Akışı

05:03 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:05 Sağlıklı Mutfak

05:50 Bir Yusuf Masalı

08:40 Yamak Ahmet

09:30 İyi Fikir

11:15 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

12:10 Vefa Dediğin

12:20 Tam Zamanı

12:45 Dert Ortağı

13:15 Zinde Kal

14:15 Sağlıklı Mutfak

15:15 Uzaktan Erişim

16:30 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu "Hikayeler"

17:45 Doğrusu Ne?

17:50 Reklam

18:00 Ana Haber

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:30 3'Te 3 Tarih

22:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

00:20 Mesnevi'den Hikayeler

01:00 Kuşlarla Yolculuk

01:30 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre

02:00 Sahur Bereketi

03:45 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

04:45 Sağlıklı Mutfak





TV8 20 Mayıs 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

09:45 Kızım

10.45 Para Bende

12:30 Doya Doya Moda

16:15 Survivor Panaroma

20:00 Survivor





Show TV 20 Mayıs 2020 Çarşamba yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Pis Yedili

10:00 Yeni Gelin

12:15 Kalp Atışı

14:45 Refika ile Test Mutfağı

15:30 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Oflu Hoca'nın Şifresi

22:00 Güldür Güldür Show

23:45 İçerde





Kanal 7 20 Mayıs 2020 Çarşamba yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Zeynep

09:15 Elif

10:45 İsmet'in Kısmeti

12:40 Kezban Yenge

14.20 HAfız

16:00 Masum

17:50 Ana Haber

18:45 Mustafa Karataş ile İftar Saati

20:20 Hz. Yusuf

22:40 Kadir Gecesi

23:40 Çağrı





a2 20 Mayıs 2020 Çarşamba yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın











