20 Mayıs Çarşamba TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
20 Mayıs Çarşamba yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 20 Mayıs 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
20 Mayıs 2020, Çarşamba 08:51 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 20 Mayıs 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
Kanal D 20.15: İlk Öpücük
Gösterime girdiğinde büyük ilgi gören ‘İlk Öpücük’ adlı film Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: İki yıl önce kaza geçiren Bahar, hiçbir yeni hatıra edinemez ve hep aynı 24 saati yaşar. Çapkın Hakan, görür görmez Bahar’a aşık olur. Genç kızın durumunu öğrenince de, ona kendini her gün yeniden sevdirebilmek için elinden geleni yapar.
ATV 20.30: Kuruluş Osman
Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel ve Didem Balçın’ın rol aldığı ‘Kuruluş Osman’, yeni bölümüyle ekrana gelecek. Bu bölümde, Moğollardan kaçarken yaralanan Osman Bey, gördüğü rüyanın ardından Şeyh Edebalı’nın manevi desteğini alarak tüm cephelerde hürriyet mücadelesi başlatacak.
TV8 20.00: Survivor
Çekimleri ‘Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan ‘Survivor Ünlüler Gönüllüler’in bu bölümünde ödül oyunu oynanacak. Takımlar, ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet edecek.
ATV 20 Mayıs 2020 Çarşamba Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Evde Biz Bize
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:55 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:30 Kuruluş Osman
KANAL D 20 Mayıs 2020 Çarşamba Yayın Akışı
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:15 İlk Öpücük
STAR TV 20 Mayıs 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:30 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Ketenpere
FOX TV 20 Mayıs 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:30 İkinci Şans
22:45 Sorma Neden
TRT 1 20 Mayıs 2020 Çarşamba Yayın Akışı
05:03 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:05 Sağlıklı Mutfak
05:50 Bir Yusuf Masalı
08:40 Yamak Ahmet
09:30 İyi Fikir
11:15 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
12:10 Vefa Dediğin
12:20 Tam Zamanı
12:45 Dert Ortağı
13:15 Zinde Kal
14:15 Sağlıklı Mutfak
15:15 Uzaktan Erişim
16:30 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu "Hikayeler"
17:45 Doğrusu Ne?
17:50 Reklam
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:30 3'Te 3 Tarih
22:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
00:20 Mesnevi'den Hikayeler
01:00 Kuşlarla Yolculuk
01:30 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
02:00 Sahur Bereketi
03:45 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
04:45 Sağlıklı Mutfak
TV8 20 Mayıs 2020 Çarşamba Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
09:45 Kızım
10.45 Para Bende
12:30 Doya Doya Moda
16:15 Survivor Panaroma
20:00 Survivor
Show TV 20 Mayıs 2020 Çarşamba yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Pis Yedili
10:00 Yeni Gelin
12:15 Kalp Atışı
14:45 Refika ile Test Mutfağı
15:30 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Oflu Hoca'nın Şifresi
22:00 Güldür Güldür Show
23:45 İçerde
Kanal 7 20 Mayıs 2020 Çarşamba yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Zeynep
09:15 Elif
10:45 İsmet'in Kısmeti
12:40 Kezban Yenge
14.20 HAfız
16:00 Masum
17:50 Ana Haber
18:45 Mustafa Karataş ile İftar Saati
20:20 Hz. Yusuf
22:40 Kadir Gecesi
23:40 Çağrı
a2 20 Mayıs 2020 Çarşamba yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın