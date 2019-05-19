20 Mayıs (yarın) tatil mi? Okullar tatil mi?
Bugün Milli Mücadele'nin başlangıç günü... Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak "Kurtuluş"un ilk adımını attı. Bu anlamlı günde Samsun başta olmak üzere birçok ilde törenler düzenleniyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olması sebebiyle yarının tatil olup olmadığı da araştırılıyor.
19 Mayıs 1919 Milli Mücadele'nin başlangıç yılı... Türkiye Cumhuriyeti için milat sayılan bu anlamlı günün 100. yıl dönümü... Resmi tatil sayılan 19 Mayıs'ta yurdun dört bir yanında törenler düzenleniyor.
Vatandaşlar Türkiye tarihinin dönüm noktası olan bu günü coşkuyla kutlarken yarının tatil olup olmadığını araştırıyor.
YARIN TATİL Mİ?
19 Mayıs resmi tatildir ve her yıl kamu ve özel kurumlar tatil yapar. Okullar da tatildir. 20 Mayıs'ta ise tatil söz konusu değildi. Normal mesai yapılır, okullar örgün eğitimine devam eder.