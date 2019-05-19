20 Mayıs (yarın) tatil mi? Okullar tatil mi?

19 Mayıs 1919 Milli Mücadele'nin başlangıç yılı... Türkiye Cumhuriyeti için milat sayılan bu anlamlı günün 100. yıl dönümü... Resmi tatil sayılan 19 Mayıs'ta yurdun dört bir yanında törenler düzenleniyor.

Vatandaşlar Türkiye tarihinin dönüm noktası olan bu günü coşkuyla kutlarken yarının tatil olup olmadığını araştırıyor.

YARIN TATİL Mİ?

19 Mayıs resmi tatildir ve her yıl kamu ve özel kurumlar tatil yapar. Okullar da tatildir. 20 Mayıs'ta ise tatil söz konusu değildi. Normal mesai yapılır, okullar örgün eğitimine devam eder.