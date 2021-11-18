20 milyon doları harcayıp kayıplara karışan çifte 23 yıl hapis

Los Angeles'lı 43 yaşındaki Richard Ayvazyan ve 37 yaşındaki eşi Marietta Terabelian, banka dolandırıcılığı ve para aklama suçlarından hüküm giydi. Mahkeme, Ayvazyan'a 17 yıl, Terabelian'a ise altı yıl hapis cezası verdi.

Hakim ayrıca, Richard Ayvazyan'ın kardeşi Artur'u da beş yıl hapse mahkum etti.

CEZAYI GIYABINDA VERDİLER

ABD'li yetkililerin 29 Ağustos'tan bu yana izini kaybettiği çift hakkındaki ceza, gıyabi olarak verildi. Firari durumdaki söz konusu çift, 29 Ağustos'ta takip bilekliğini çıkarmıştı.

Hakim Stephen V. Wilson, Richard Ayvazyan'ı hukuku göz ardı eden acımasız bir dolandırıcı olarak tanımladı.

Ayvazyan kardeşler ve Marietta Terabelian'ın Los Angeles Encino sakinlerine ait yüzlerce sahte veya çalınmış kimlikle yardım başvuruları yaptığı ortaya çıkmıştı. 20 milyon doları bulan para ise lüks evler, mücevher, pırlanta, lüks saatler, çantalar ve motosikletlere harcandı.

Dolandırıcıların peşine düşen Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ipucu ya da bilgi sağlayanlara verilecek ödülü 20 bin dolara çıkarmıştı.



