20 Nisan 2020 Pazartesi günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
20 Nisan 2020 Pazartesi yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 20 Nisan 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
20 Nisan 2020, Pazartesi 09:20 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 20 Nisan 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...
Kanal D 20.15: Recep İvedik
Türk sinema tarihinin en çok izlenen yapımı ‘Recep İvedik’ serisinin ilk filmi Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Recep, bulduğu cüzdanı sahibi Muhsin Bey’e teslim etmek için Antalya’ya doğru yola koyulur. Komik maceralardan sonra Antalya’ya varan Recep, cüzdanı teslim eder. Muhsin Bey, kalması için ısrar eder ama Recep kabul etmez. Fakat çocukluk aşkı Sibel’in otele girdiğini görünce fikrini değiştirir.
TRT1 20.00: Ya İstiklal Ya Ölüm
İlker Kızmaz, Birkan Sokullu, Dolunay Soysert ve Osman Sonant’ın rol aldığı ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’, final bölümüyle ekrana gelecek. Bu bölümde, 16 Mart 1920’de İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesinden sonra, Anadolu’da açılması planlanan Meclis’in tüm zorluklar, yokluklar, talihsizlikler ve engellemelere rağmen büyük bir coşkuyla açılışı anlatılacak.
TV8 20.00: Survivor
Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan ‘Survivor Ünlüler Gönüllüler’in bu bölümünde ödül oyunu oynanacak. Takımlar, ada hayatını kolaylaştırıp morallerini yükseltecek ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele edecek.
SHOW TV 20.00: Çukur
Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Rıza Kocaoğlu’nun başrollerde olduğu ‘Çukur’, oyuncuların ev ortamlarında çektiği yeni bölümle ekrana gelecek. Özeti şöyle: Ağabeyleriyle sorunlarını çözemeyen Yamaç, Vartolu’ya danışır. Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca, bir karar verir. Akın, Songül’e doğru adım atar.
ATV 20 Nisan 2020 Pazartesi Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D 20 Nisan 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:15 Recep İvedik
STAR TV 20 Nisan 2020 Pazartesi Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Ezgi Sertel ile Lezzetin Haritası
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Erkenci Kuş
18:45 Star Ana Haber
20:00 Görevimiz Tehlike 4
FOX TV 20 Nisan 2020 Pazartesi Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Refika ile Öze Dönüş
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Çiçero
23:30 Badem Çiçeği
TRT 1 20 Nisan 2020 Pazartesi Yayın Akışı
05:48 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:50 İncir Ağacı
06:50 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
07:50 Tutunamayanlar
09:30 İyi Fikir
11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Türk Sineması "Düğün"
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Tutunamayanlar Çevrimiçi
22:30 3'Te 3 Tarih
TV8 20 Nisan 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:00 Oynat Bakalım
09:30 Survivor
12:30 Doya Doya Moda
16:15 Survivor
Show TV 20 Nisan 2020 Pazartesi yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Gelin Evi
10:00 Yeni Gelin
13:00 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çukur
Kanal 7 20 Nisan 2020 Pazartesi yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Bir Ömre Bedel
09:10 Bir Küp Altın
11:00 Masum
12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane
14.30 Yemin
16:10 Masum (yeni dizi)
18:00 Ana Haber
19:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:30 Deli Divane
a2 20 Nisan 2020 Pazartesi yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla