20 Nisan 2020 Pazartesi günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 20 Nisan 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...

Kanal D 20.15: Recep İvedik

Türk sinema tarihinin en çok izlenen yapımı ‘Recep İvedik’ serisinin ilk filmi Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Recep, bulduğu cüzdanı sahibi Muhsin Bey’e teslim etmek için Antalya’ya doğru yola koyulur. Komik maceralardan sonra Antalya’ya varan Recep, cüzdanı teslim eder. Muhsin Bey, kalması için ısrar eder ama Recep kabul etmez. Fakat çocukluk aşkı Sibel’in otele girdiğini görünce fikrini değiştirir.

TRT1 20.00: Ya İstiklal Ya Ölüm

İlker Kızmaz, Birkan Sokullu, Dolunay Soysert ve Osman Sonant’ın rol aldığı ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’, final bölümüyle ekrana gelecek. Bu bölümde, 16 Mart 1920’de İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesinden sonra, Anadolu’da açılması planlanan Meclis’in tüm zorluklar, yokluklar, talihsizlikler ve engellemelere rağmen büyük bir coşkuyla açılışı anlatılacak.

TV8 20.00: Survivor

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan ‘Survivor Ünlüler Gönüllüler’in bu bölümünde ödül oyunu oynanacak. Takımlar, ada hayatını kolaylaştırıp morallerini yükseltecek ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele edecek.

SHOW TV 20.00: Çukur

Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Rıza Kocaoğlu’nun başrollerde olduğu ‘Çukur’, oyuncuların ev ortamlarında çektiği yeni bölümle ekrana gelecek. Özeti şöyle: Ağabeyleriyle sorunlarını çözemeyen Yamaç, Vartolu’ya danışır. Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca, bir karar verir. Akın, Songül’e doğru adım atar.





ATV 20 Nisan 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster





KANAL D 20 Nisan 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:15 Recep İvedik





STAR TV 20 Nisan 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Ezgi Sertel ile Lezzetin Haritası

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Erkenci Kuş

18:45 Star Ana Haber

20:00 Görevimiz Tehlike 4





FOX TV 20 Nisan 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Refika ile Öze Dönüş

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Çiçero

23:30 Badem Çiçeği





TRT 1 20 Nisan 2020 Pazartesi Yayın Akışı

05:48 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:50 İncir Ağacı

06:50 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

07:50 Tutunamayanlar

09:30 İyi Fikir

11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

12:50 Tam Zamanı

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Türk Sineması "Düğün"

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Tutunamayanlar Çevrimiçi

22:30 3'Te 3 Tarih





TV8 20 Nisan 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:00 Oynat Bakalım

09:30 Survivor

12:30 Doya Doya Moda

16:15 Survivor





Show TV 20 Nisan 2020 Pazartesi yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Gelin Evi

10:00 Yeni Gelin

13:00 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çukur





Kanal 7 20 Nisan 2020 Pazartesi yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Bir Ömre Bedel

09:10 Bir Küp Altın

11:00 Masum

12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane

14.30 Yemin

16:10 Masum (yeni dizi)

18:00 Ana Haber

19:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:30 Deli Divane





a2 20 Nisan 2020 Pazartesi yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla











