Magazin 20 Nisan 2021 reyting sonuçları

20 Nisan 2021 reyting sonuçları

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20 Nisan 2021 reyting sonuçları

20 Nisan Salı akşamı, birbirinden iddialı yapımlar ekranlara geldi. Masumlar Apartmanı, EDHO, Baraj, Hekimoğlu dizilerinin ekrana gelmesi sonrası reyting sonuçları da belli oldu.

21 Nisan 2021, Çarşamba 13:13 Son Güncelleme:
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Salı gecesinde TV’de Masumlar Apartmanı, EDHO, Baraj, Hekimoğlu dizileri yayınlandı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Peki, dün gece ekrana gelenler arasında hangi dizi birinci oldu?

20 NİSAN AKŞAMI HANGİ DİZİLER EKRANA GELDİ?

20 Nisan 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ikinciliği Masumlar Apartmanı, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1     ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ      ATV

2     MASUMLAR APARTMANI TRT 1

3     ESRA EROL'DA     ATV

4     SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER   FOX

5     ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)     ATV

6     hava durumu   ATV

7     BARAJ FOX

8     MUGE ANLI ILE TATLI SERT     ATV

9     PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR      ATV

10    SURVIVOR  TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1     MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2     ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ      ATV

3     SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER   FOX

4     MASUMLAR APARTMANI (OZET)     TRT 1

5     ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)     ATV

6     SURVIVOR  TV8

7     ESRA EROL'DA     ATV

8     HEKIMOGLU KANAL D

9     MUGE ANLI ILE TATLI SERT     ATV

10    PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR      ATV


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