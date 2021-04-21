20 Nisan 2021 reyting sonuçları

Salı gecesinde TV’de Masumlar Apartmanı, EDHO, Baraj, Hekimoğlu dizileri yayınlandı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Peki, dün gece ekrana gelenler arasında hangi dizi birinci oldu?

20 NİSAN AKŞAMI HANGİ DİZİLER EKRANA GELDİ?

20 Nisan 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ikinciliği Masumlar Apartmanı, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

3 ESRA EROL'DA ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

6 hava durumu ATV

7 BARAJ FOX

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

10 SURVIVOR TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

6 SURVIVOR TV8

7 ESRA EROL'DA ATV

8 HEKIMOGLU KANAL D

9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV



