Gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik fiyatları bugün yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öğleden sonra açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı altın piyasası tarafından merakla beklenirken, ons altın 1838 dolar seviyesinde alınıp satılıyor. İşte, 20 Ocak 2022 altın fiyatları…

20 OCAK 2022 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 796,01 TL

Gram altın satış fiyatı: 796,12 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.288,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.316,00TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.563,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.625,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.128,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.231,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik alış fiyatı: 720,73 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı: 727,14 TL

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarının yükselmesinde ABD-Rusya arasındaki gerginliğin etkili olduğu konuşuluyor. Altın piyasası dünya genelinde sadece ekonomik gelişmelerden değil, siyasi ve jeopolitik gerginliklerden de etkilenirken, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırma olasılığının artması ve ABD’den de bu tutuma karşı sert tepkiler gelmesi altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketliliğe neden oluyor.

Ons altın sabah saatlerinde küresel piyasada, 1840 dolar seviyesini geçti. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırma ihtimali ve ABD’nin bu duruma gösterdiği sert tepki altın piyasasında hareketliliğe neden oldu.

Diğer yandan ABD, FED faiz kararı için son viraja girmek üzere. ABD Merkez Bankası FED’in faiz toplantısı 25-26 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. Enflasyon oranlarındaki hızlı yükselişin faiz artırımını tetikleyeceği bu durumun ise altın fiyatları üzerinde baskı yaratabileceği konuşuluyor.

Altın fiyatlarına en büyük etki eden faktörlerden biri de Omicron varyantının önlenemeyen yayılımı oldu. ABD’de vaka sayıları 1 milyonu geçerken Avrupa’da da durum günden güne kötüye gidiyor. Bu durum ise altın fiyatlarını destekliyor.