20 Ocak dolar kuru bugün ne kadar? Dolar, euro ve sterlin kaç TL?
20 Ocak Perşembe sabahında dolar kuru yakından takip ediliyor. Bugün açıklanacak Merkez Bankası faiz kararının yanı sıra, Rusya-ABD gerginliğinin de döviz kuruna etkide bulunması bekleniyor. Peki, dolar, euro ve sterlin bugün kaç TL? İşte, 20 Ocak 2022 döviz kurunda son gelişmeler…
20 Ocak 2022, Perşembe 09:13 Son Güncelleme:
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20 Ocak Perşembe sabahında dolar, yüzde 0,46 oranında yükselirken, euroda bu oran yüzde 0,61 seviyesinde oldu. Sterlin de döviz kuru ile paralel ilerleyerek bugün 18,40 seviyelerinde işlem görüyor. İşte, 20 Ocak 2022 serbest piyasada, dolar, euro ve sterlin fiyatları…
20 OCAK 2022 DOLAR, EURO VE STERLİN KURU
1 DOLAR NE KADAR?
- ABD doları alış: 13,4503 TL
- ABD doları satış: 13,4871 TL
1 EURO NE KADAR?
- Euro alış: 15,2914 TL
- Euro satış: 15,3309 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
- Sterlin alış: 18,3564 TL
- Sterlin satış: 18,4035 TL