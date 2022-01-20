20 Ocak Perşembe sabahında dolar, yüzde 0,46 oranında yükselirken, euroda bu oran yüzde 0,61 seviyesinde oldu. Sterlin de döviz kuru ile paralel ilerleyerek bugün 18,40 seviyelerinde işlem görüyor. İşte, 20 Ocak 2022 serbest piyasada, dolar, euro ve sterlin fiyatları…

20 OCAK 2022 DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 13,4503 TL

ABD doları satış: 13,4871 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 15,2914 TL

Euro satış: 15,3309 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

Sterlin alış: 18,3564 TL

Sterlin satış: 18,4035 TL



