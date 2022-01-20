20 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 20 Ocak’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 71 bin 843 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 166 oldu. Bir günde toplam 418 bin 253 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 85 bin 948 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalaması yüzde 84,13 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,34 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 140 milyon 311 bin 232’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre, yüzde 88,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Küresel salgının ulaştığı nokta ve hastalığın yayılma hızı dikkate alındığında, maske kullanımı ile sosyal mesafeye, hijyen kurallarına uyulmasının önemi daha çok artmıştır. Hatırlatma dozu aşılarının da aynı şekilde Omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalı” dedi.

ANKARA (İHA)



