Türkiye 20 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

20 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye

20 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 20 Ocak 2022 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

20 Ocak 2022, Perşembe 18:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 20 Ocak’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 71 bin 843 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 166 oldu. Bir günde toplam 418 bin 253 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 85 bin 948 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalaması yüzde 84,13 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,34 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 140 milyon 311 bin 232’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre, yüzde 88,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Küresel salgının ulaştığı nokta ve hastalığın yayılma hızı dikkate alındığında, maske kullanımı ile sosyal mesafeye, hijyen kurallarına uyulmasının önemi daha çok artmıştır. Hatırlatma dozu aşılarının da aynı şekilde Omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalı” dedi.

ANKARA (İHA)

İlgili Haberler
Sivas’ta vaka sayıları yükselişe geçtiVaka sayısı son iki haftada 30 kat arttı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Diplomaside kartlar yeniden dağıtılıyor
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Kaçak oylar
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
İSTANBUL: Arap turistler, Kapalıçarşı esnafı…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Tarikat- Cemaat gündemi
Murat Çelik
Banu Şen
6 bin yıllık tarihi, 7.5 milyon yıllık doğasıyla Kayseri
Banu Şen
Şirin Sever
'Diva'lık alışkanlıkları yaktı askerlerin başını!
Şirin Sever
Erkut Can
Kara’nın karasını yaşadık
Erkut Can
Murat Gülderen
Evli çiftlerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika! Öldürülen hemşire Ömür Erez ile ilgili Bakan Koca'dan paylaşım