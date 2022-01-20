TV2 Perşembe akşamı TV8 ekranlarında O Ses Türkiye yarışmasında yarı final heyecanı yaşanacak. Show TV’de Güldür Güldür Show isimli eğlence programı yer alırken, Star TV’de Ata Demirer’in başrolde oynadığı Berlin Kaplanı isimli yerli sinema izleyicinin karşısına çıkacak. Diğer yandan dizi severler için Kanal D’de Camdaki Kız, ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, TV1’de Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı, TV0’de ise Mahkum dizisinin yeni bölümleri seyirciyle buluşacak. İşte, 20 Ocak Perşembe Kanal D, ATV, TRT1, Show TV, Fox TV, Star TV, TV8 yayın akışı…

20 OCAK 2022 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

00:15 Sadakatsiz

02:30 Gelinim Mutfakta

04:45 Asi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:00 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Aziz

02:45 Üç Kuruş

05:00 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

03:55 Bir Zamanlar Çukurova

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Berlin Kaplanı

22:30 Yerli Sinema Berlin Kaplanı

00:30 Yabancı Sinema Zorlu Gün

02:30 Yabancı Sinema Zorlu Gün

05:00 Söz

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:05 Aslan Ailem

08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

12:15 Şefin Özel Konuğu

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

00:15 Masumlar Apartmanı

03:15 Şehrimize Hoş Geldiniz

03:50 Seksenler

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:30 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 O Ses Türkiye Yarı Final

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

05:00 Dizi

FOX TV YAYIN AKIŞI