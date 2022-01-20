Magazin 20 Ocak Perşembe TV yayın akışı! Bugün televizyon kanallarında neler var? Kanal D, ATV, TRT1, Show TV, Fox TV, Star TV, TV8 yayın akışı
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20 Ocak Perşembe TV yayın akışı! Bugün televizyon kanallarında neler var? Kanal D, ATV, TRT1, Show TV, Fox TV, Star TV, TV8 yayın akışı

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20 Ocak Perşembe TV yayın akışı! Bugün televizyon kanallarında neler var? Kanal D, ATV, TRT1, Show TV, Fox TV, Star TV, TV8 yayın akışı

20 Ocak Perşembe TV yayın akışı, televizyon kanallarının resmi sitelerinde paylaşıldı. Hem dizi hem de sinema filmlerinin yanı sıra bugün televizyonlarda yarışma ve eğlence programları yer alıyor. İşte, Kanal D, ATV, TRT1, Show TV, Fox TV, Star TV, TV8’in 20 Ocak Perşembe yayın akışı…

20 Ocak 2022, Perşembe 09:47 Son Güncelleme:
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TV2 Perşembe akşamı TV8 ekranlarında O Ses Türkiye yarışmasında yarı final heyecanı yaşanacak. Show TV’de Güldür Güldür Show isimli eğlence programı yer alırken, Star TV’de Ata Demirer’in başrolde oynadığı Berlin Kaplanı isimli yerli sinema izleyicinin karşısına çıkacak. Diğer yandan dizi severler için Kanal D’de Camdaki Kız, ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, TV1’de Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı, TV0’de ise Mahkum dizisinin yeni bölümleri seyirciyle buluşacak. İşte, 20 Ocak Perşembe Kanal D, ATV, TRT1, Show TV, Fox TV, Star TV, TV8 yayın akışı

20 OCAK 2022 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Sihirli Annem
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Arka Sokaklar
  • 18:45 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Camdaki Kız
  • 00:15 Sadakatsiz
  • 02:30 Gelinim Mutfakta
  • 04:45 Asi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08:00 Bu Sabah
  • 10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
  • 12:15 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 18:10 Senin Hayatın
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show
  • 00:15 Aziz
  • 02:45 Üç Kuruş
  • 05:00 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
  • 16:20 Esra Erol’da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Bir Zamanlar Çukurova
  • 00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
  • 01:40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
  • 03:55 Bir Zamanlar Çukurova

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Mesut Yar ile Bugün
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
  • 16:00 Söz
  • 18:30 Star Ana Haber
  • 20:00 Yerli Sinema Berlin Kaplanı
  • 22:30 Yerli Sinema Berlin Kaplanı
  • 00:30 Yabancı Sinema Zorlu Gün
  • 02:30 Yabancı Sinema Zorlu Gün
  • 05:00 Söz

TRT1 YAYIN AKIŞI

  • 05:05 Aslan Ailem
  • 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
  • 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
  • 12:15 Şefin Özel Konuğu
  • 13:15 Beni Böyle Sev
  • 16:30 Seksenler
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
  • 00:15 Masumlar Apartmanı
  • 03:15 Şehrimize Hoş Geldiniz
  • 03:50 Seksenler

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
  • 11:15 Survivor All Star
  • 13:30 Survivor Panorama
  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20:00 O Ses Türkiye Yarı Final
  • 00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
  • 05:00 Dizi

FOX TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
  • 10:45 Ekonomi Arası
  • 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
  • 13:00 En Hamarat Benim
  • 16:45 Fulya İle Umudun Olsun
  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
  • 20:00 Mahkum
  • 23:45 Aşk Mantık İntikam
  • 02:15 Kanunsuz Topraklar
  • 05:00 Kefaret
  • 06:00 Kadın

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