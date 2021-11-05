Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 20 nerenin plaka kodu? 20 plaka hangi şehir? 20 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

20 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

20 plakası Denizli şehrine aittir. Hem merkez hem de içi olarak 20 rakamı plaka şeklinde kullanılabilir. Özellikle araçların arka ve ön kısımlarındaki plakalar adına ilk sırada yer alır. Diğer yandan posta kodu veya adresi ile beraber devlet kurumları kapsamında da ihtiyaç olabilir. Böyle durumlarda Denizli şehri adına 20 plakası değerlendirilir.

Ege bölgesinin en önemli şehirleri içerisinde yer alan Denizli, Turizm ile beraber tarım ve ihracat noktasında oldukça önemlidir. Aynı zamanda doğal yapısı ile de ön plana çıkan Denizli, Türkiye'deki tüm şehirler gibi bir plakaya sahiptir. Amaca bağlı olarak kullanılmak istendiğinde Denizli şehri adına, 20 plakası ele alınabilir. D harfi üzerinden alfabetik sıralama ile beraber Denizli şehri 20 numaraya denk gelmektedir.



