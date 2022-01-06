Türkiye 20 santimlik buzu testereyle kesip soğuk suya daldılar!

20 santimlik buzu testereyle kesip soğuk suya daldılar!

Türkiye

20 santimlik buzu testereyle kesip soğuk suya daldılar!

20 santimetrelik buzu motorlu testere ile kesen dalgıçlar, Çıldır Gölü'nde soğuk sulara daldı. Dalışı izleyen Cenk Levent, ’Yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü’ne dalış yapan Jandarma su altı kurtarma timlerini izleme fırsatı bulduk. Sarıkamış şehitleri anısına çıldır gölüne dalış faaliyeti gerçekleştirmeleri de çok kıymetliydi. ' dedi. İşte o anlar...

06 Ocak 2022, Perşembe 09:55 Son Güncelleme:
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Kış mevsiminde yüzeyinin tamamı buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde 20 santimetrelik buzu motorlu testere ile kesen dalgıçlar, soğuk sulara daldı.


Yüksek irtifa ve buzlu suya dalış eğitimleri kapsamında Ardahan ile Kars illeri arasında yer alan Çıldır Gölü'nde kampa giren timler, Sarıkamış Harekâtı’nın 107. yılı dolayısıyla, Ardahan'da yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'nde dalış yaptı.

20 DAKİKA SÜRDÜ

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kış mevsiminde yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde 20 santimetrelik buzu motorlu testere ile kesen dalgıçlar, göle tüplü dalış yaptı.

Soğuk sulara dalan dalgıçlar, yaklaşık 20 dakikalık dalış gerçekleştirdi.

ÇOK KIYMETLİYDİ

JÖAK timlerinin soğuk ve buzlu suda yaptıkları dalışı izleyen Cenk Levent, ’’Yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü’ne dalış yapan Jandarma su altı kurtarma timlerini izleme fırsatı bulduk. Sarıkamış şehitleri anısına çıldır gölüne dalış faaliyeti gerçekleştirmeleri de çok kıymetliydi. Güzel bir etkinlikti. Buradan Tüm Türkiye’ye selam olsun’’ şeklinde konuştu.

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