Magazin 20 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

20 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Magazin

20 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Günlük takip edilen dizi, yarışma ve programları kaçırmak istemeyenler 20 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışını araştırıyor. Peki, bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 20 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı…

20 Şubat 2022, Pazar 12:19 Son Güncelleme:
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Televizyon izlemeyi sevenler internette günlük TV yayın akışını araştırıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? Bugün hangi diziler var? İşte, 20 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı

20 ŞUBAT 2021 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

  • 07:30 ATV’de Hafta Sonu
  • 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
  • 11:15 Dizi TV
  • 12:05 Kardeşlerim
  • 15:05 Yalnız Kurt
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
  • 00:20 Destan

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Sihirli Annem
  • 08:30 Konuştukça
  • 09:45 Magazin D Pazar
  • 13:00 Arda ile Omuz Omuza
  • 14:00 Sadakatsiz
  • 16:15 Arka Sokaklar
  • 18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Yargı
  • 00:15 Camdaki Kız

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 08:30 Çizgi Film Kuşağı
  • 09:00 Tom Sawyer ve Huckleberry Fin
  • 11:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
  • 14:00 Kaderimin Oyunu
  • 18:45 Star Haber
  • 20:00 İbo Show

FOX TV YAYIN AKIŞI

  • 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
  • 11:15 Ekonomi Arası
  • 11:30 Aşk Mantık İntikam
  • 14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
  • 15:30 Mahkum
  • 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Bizim İçin Şampiyon
  • 22:45 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 05:40 Yeşil Deniz
  • 08:10 Payitaht "Abdülhamid"
  • 11:50 Enine Boyuna (Canlı)
  • 13:00 Kameralı Adam
  • 13:40 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
  • 17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
  • 19:00 Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 Teşkilat (Altyazılı)
  • 00:15 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
  • 02:50 Teşkilat

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Yeni Gelin
  • 10:00 Pazar Sürprizi
  • 13:00 Bir Şansım Olsa
  • 14:30 Oğlum
  • 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
  • 20:00 Baba
  • 22:30 Oğlum

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:30 Oynat Bakalım
  • 08:30 Çook Yaşa
  • 09:45 Süper 1 Takım
  • 10:30 Gazete Magazin
  • 12:30 Survivor Panorama
  • 15:15 Canım Annem
  • 20:00 Survivor All Star
  • 00:15 Survivor Ekstra


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