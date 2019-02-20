Altın fiyatlarındaki hareketlilik Çarşamba sabahı itibariyle devam ediyor. Serbest piyasada dalgalı bir seyir izleyen altın, yatırımcısının merak ettiği konuların başında geliyor. “Cumhuriyet ve Çeyrek altın ne kadar?” “Gram altın kaç lira?” İşte güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 227,22 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 227,31 liradan, bin 506 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 528 liradan, 206,69 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 221,61 liradan, bin 457 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 486 liradan satıldı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

728 liradan alınan Yarım Ziynet 747 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

364 liradan alınan Çeyrek Ziynet 373 liradan satılıyor.