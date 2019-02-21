Dün sayısal Loto'nun 1194. hafta çekilişi gerçekleşirken Şans Topu'nun ise 923. hafta sonuçları belli oldu. Her iki kazanç sisteminde de devir gerçekleşti. Sayısal Loto'da 4 milyon 878 bin 231 lira 44 kuruş cumartesi gününe devrederken Şans Topu'nda 1.338.910,13 TL gelecek çarşambaya aktarıldı. İşte kazandıran numaralar...

Sayısal Loto'nun 1194. hafta kazandıran numaraları: 05-07-27-31-32-45

Sayısal Loto'nun 20 Şubat tarihli çekilişinde 5 bilen 83 kişi 5 bin 281 lira 40 kuruş, 4 bilen 4 bin 642 kişi 71 lira 5 kuruş, 3 bilen 84 bin 911 kişi 10 lira 95 kuruş kazandı.

Şans Topu'nun 923. haftasında kazandıran numaralar: 08-10-13-14-18+03

Şans Topu'nun 20 Şubat 2019 tarihli çekilişinde 5 bilen 16 kişi 4.417,70 TL, 4+1 bilen 192 kişi 368,25 TL, 4 bilen 2.788 kişi 33,85 TL, 3+1 bilen 6.202 kişi 19,20 TL, 3 bilen 84.600 kişi 3,90 TL, 2+1 bilen 58.941 kişi 5,70 TL, 1+1 bilen 193.346 kişi 3,25 TL kazandı.