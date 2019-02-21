20 Şubat Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları... Her ikisi de devretti
Çarşamba günleri hem Sayısal Loto hem de Şans Topu çekilişi gerçekleşiyor. Dünkü sonuçlara göre Sayısal Loto'da 4. devir yaşanırken Şans Topu'nda 2. devir gerçekleşti. İşte sonuçlar...
Dün sayısal Loto'nun 1194. hafta çekilişi gerçekleşirken Şans Topu'nun ise 923. hafta sonuçları belli oldu. Her iki kazanç sisteminde de devir gerçekleşti. Sayısal Loto'da 4 milyon 878 bin 231 lira 44 kuruş cumartesi gününe devrederken Şans Topu'nda 1.338.910,13 TL gelecek çarşambaya aktarıldı. İşte kazandıran numaralar...
Sayısal Loto'nun 1194. hafta kazandıran numaraları: 05-07-27-31-32-45
Sayısal Loto'nun 20 Şubat tarihli çekilişinde 5 bilen 83 kişi 5 bin 281 lira 40 kuruş, 4 bilen 4 bin 642 kişi 71 lira 5 kuruş, 3 bilen 84 bin 911 kişi 10 lira 95 kuruş kazandı.
Şans Topu'nun 923. haftasında kazandıran numaralar: 08-10-13-14-18+03
Şans Topu'nun 20 Şubat 2019 tarihli çekilişinde 5 bilen 16 kişi 4.417,70 TL, 4+1 bilen 192 kişi 368,25 TL, 4 bilen 2.788 kişi 33,85 TL, 3+1 bilen 6.202 kişi 19,20 TL, 3 bilen 84.600 kişi 3,90 TL, 2+1 bilen 58.941 kişi 5,70 TL, 1+1 bilen 193.346 kişi 3,25 TL kazandı.