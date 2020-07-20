Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 20 Temmuz 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Öfkeli Aşıklar

Öfkeli Aşıklar’ın konusu şöyle: Kocası tarafından yıllar önce terk edilen Terry, dik başlı 4 kızı ile baş etmeye çalışır. Banliyöde geçen bu zor hayat yüzünden kendisini içkiye veren Terry, yan komşusu Danny ile arkadaş olur. Danny eski bir beyzbol yıldızıdır. İkili arasında izleyenleri kimi zaman güldüren kimi zaman da hüzünlendiren romantik bir hikaye başlar.

CNN TÜRK 20.00: Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge

‘Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge’de, Türkiye gündemini meşgul eden konular her yönüyle ele alınacak. Programa; gazeteciler Şaban Sevinç, Zafer Şahin, Latif Şimşek ve Kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı konuk olacak.

ATV 20.00: Gençliğim Eyvah

Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu ve Ulviye Karaca’nın rol aldığı ‘Gençliğim Eyvah’ta: Zekeriya, Arif’in dükkkanında gizlice çalışır. Arif ve Zekeriya’nın sorunu tüm mahalleyi etkiler. Sonunda duruma muhtar el koyar. Ahmet’in kalbi çok kırılmıştır ve Azra’dan vazgeçmeye niyetlidir.





ATV 20 Temmuz 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

18:40 ATV Haber

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gençliğim Eyvah





KANAL D 20 Temmuz 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Güneşi Beklerken

13:15 Aşk-ı Memnu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çatı Katı Aşk

22:45 Öfkeli Aşklar





STAR TV 20 Temmuz 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 İki Aile

10:00 Kaçak Gelinler

13:30 Aramızda Kalsın

16:00 Kara Sevda

18:30 Star Haber

20:00 Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı





FOX TV 20 Temmuz 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat Hafta Sonu

10:45 Bay Yanlış

13:30 Sen Çal Kapımı

16.15 Şevkat Yerimdar

19:00 FOX Ana Haber HAfta Sonu

20:00 Yaparsın Aşkım





TRT 1 20 Temmuz 2020 Pazartesi Yayın Akışı

05:43 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:45 Ege'nin Hamsisi

08:25 Osmanlı Tokadı

10:30 Tozkoparan

11:55 Elimi Bırakma

15:45 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yedi Numara

21:50 Yeşil Deniz





TV8 20 Temmuz 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Yemekteyiz

10:00 Program

13:00 Doya Doya Moda

16.15 Program

20:00 Masterchef Türkiye





Show TV 20 Temmuz 2020 Pazartesi yayın akışı

06:00 Pis Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:00 Kalp Atışı

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun?





Kanal 7 20 Temmuz 2020 Pazartesi yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Film

08:20 Elif

09:30 Mihrali

10:50 Adak

12:45 Mutfağım Şahane

14:45 Yemin

16:10 Masum

18:00 Ana Haber

19:00 Kördüğüm

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Çeşme





a2 20 Temmuz 2020 Pazartesi yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın











