20 Temmuz Pazartesi TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
20 Temmuz Pazartesi yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 20 Temmuz 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
20 Temmuz 2020, Pazartesi 09:12 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 20 Temmuz 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Öfkeli Aşıklar
Öfkeli Aşıklar’ın konusu şöyle: Kocası tarafından yıllar önce terk edilen Terry, dik başlı 4 kızı ile baş etmeye çalışır. Banliyöde geçen bu zor hayat yüzünden kendisini içkiye veren Terry, yan komşusu Danny ile arkadaş olur. Danny eski bir beyzbol yıldızıdır. İkili arasında izleyenleri kimi zaman güldüren kimi zaman da hüzünlendiren romantik bir hikaye başlar.
CNN TÜRK 20.00: Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge
‘Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge’de, Türkiye gündemini meşgul eden konular her yönüyle ele alınacak. Programa; gazeteciler Şaban Sevinç, Zafer Şahin, Latif Şimşek ve Kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı konuk olacak.
ATV 20.00: Gençliğim Eyvah
Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu ve Ulviye Karaca’nın rol aldığı ‘Gençliğim Eyvah’ta: Zekeriya, Arif’in dükkkanında gizlice çalışır. Arif ve Zekeriya’nın sorunu tüm mahalleyi etkiler. Sonunda duruma muhtar el koyar. Ahmet’in kalbi çok kırılmıştır ve Azra’dan vazgeçmeye niyetlidir.
ATV 20 Temmuz 2020 Pazartesi Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gençliğim Eyvah
KANAL D 20 Temmuz 2020 Pazartesi Yayın Akışı
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Güneşi Beklerken
13:15 Aşk-ı Memnu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çatı Katı Aşk
22:45 Öfkeli Aşklar
STAR TV 20 Temmuz 2020 Pazartesi Yayın Akışı
07:00 İki Aile
10:00 Kaçak Gelinler
13:30 Aramızda Kalsın
16:00 Kara Sevda
18:30 Star Haber
20:00 Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı
FOX TV 20 Temmuz 2020 Pazartesi Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat Hafta Sonu
10:45 Bay Yanlış
13:30 Sen Çal Kapımı
16.15 Şevkat Yerimdar
19:00 FOX Ana Haber HAfta Sonu
20:00 Yaparsın Aşkım
TRT 1 20 Temmuz 2020 Pazartesi Yayın Akışı
05:43 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:45 Ege'nin Hamsisi
08:25 Osmanlı Tokadı
10:30 Tozkoparan
11:55 Elimi Bırakma
15:45 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yedi Numara
21:50 Yeşil Deniz
TV8 20 Temmuz 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Yemekteyiz
10:00 Program
13:00 Doya Doya Moda
16.15 Program
20:00 Masterchef Türkiye
Show TV 20 Temmuz 2020 Pazartesi yayın akışı
06:00 Pis Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:00 Kalp Atışı
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun?
Kanal 7 20 Temmuz 2020 Pazartesi yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Film
08:20 Elif
09:30 Mihrali
10:50 Adak
12:45 Mutfağım Şahane
14:45 Yemin
16:10 Masum
18:00 Ana Haber
19:00 Kördüğüm
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Çeşme
a2 20 Temmuz 2020 Pazartesi yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın