Balıkesir’in Edremit ilçesinde 20 TL´lik Kazı Kazan kartı alan bir kişi, 1 milyon TL ikramiye kazandı. Edremit’teki sanayi sitesinde bulunan Şadan Çapar’a ait bayiden 20 TL´lik Kazı Kazan kartı alan adı açıklanmayan esnaf, 1 milyon TL ikramiye kazandı. Bayi Çapar, iş yerinden ayrıldıktan kısa süre sonra büyük bir sevinçle geri gelen ve isminin açıklanmasını istemeyen müşterisinin, biletini makineye okuttuğunda 1 milyon TL’lik ikramiye kazandığını gördüğünü söyledi.

İLK İŞİ İYİ BİR MEKANDA YEMEK YEMEK OLMUŞ!

Çapar, "Müşterim çok mutlu ve heyecanlıydı. İhtiyacı olan, tanıdığımız bir arkadaşımız. İnşallah ailesiyle beraber güle güle harcamasını temenni ediyorum. 20 TL´lik kazı kazana 1 milyon TL ikramiye verildi. Bugün kendisiyle görüştük. İstanbul´da parasını teslim almış. Önce iyi bir yemek yediğini söyledi. İnşallah bizi de mutlu etmesini temenni ediyoruz” dedi. m