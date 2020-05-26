20 yaş altı sokağa çıkma yasağı 27 Mayıs Çarşamba günü kalkacak mı? Corona virüsü tedbirleri kapsamında uzun süredir evlerde olan 20 yaş ve altı bu sorunun cevabını araştırıyor. Normalleşme takvimi ikinci aşaması da 27 Mayıs Çarşamba günü yani yarın başlıyor.

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hafifletildi. 0-14 yaş arası Çarşamba günleri saat 11.00 – 15.00 arasında çıkabiliyorlar. 15 – 20 yaş arası ise Cuma günü aynı saatlerde sokağa çıkabilecekler. Ancak asıl merak edilen ise yasağın tamamen ne zaman kalkacağını merak ediyor. Bu nedenle “20 yaş altı sokağa çıkma yasağı 27 Mayıs Çarşamba kalkıyor mu?” sorusunun cevabı araştırılıyor.

Bilindiği üzere yarın normalleşme takviminin ikinci aşaması başlıyor. Bazı yasakların yarından itibaren başlayan yeni süreçte kalkmaya başlayacak. Ancak, 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağının tam olarak ne zaman kalkacağı henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili olası gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Bununla birlikte 65 yaş ve üzeri için de sokağa çıkma yasağı aynı şekilde devam ediyor. 65 yaş ve üzeri ise Pazar günleri sokağa çıkabiliyorlar.

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