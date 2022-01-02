Türkiye 20 yaşındaki Aysel ölü bulundu! Sosyal medyadan paylaştığı şarkı...

20 yaşındaki Aysel ölü bulundu! Sosyal medyadan paylaştığı şarkı...

Türkiye

20 yaşındaki Aysel ölü bulundu! Sosyal medyadan paylaştığı şarkı...

Zonguldak'ta 20 yaşındaki Aysel İleri'nin evinde silahla göğsünden vurulmuş olarak ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Aysel'in olaydan birkaç saat önce sosyal medyada paylaştığı şarkı dikkat çekti.

02 Ocak 2022, Pazar 14:07 Son Güncelleme:
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Zonguldak'ta Aysel İleri (20), evinde silahla göğsünden vurulmuş olarak ölü bulundu. Ailesi ile yaşayan İleri'nin ölümüyle ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi, silah sesini duyup odasına girdiği kızları Aysel İleri'yi kanlar içinde buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, İleri'yi ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



İleri, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Aysel İleri'nin olaydan birkaç saat önce Sosyal Medya hesabından 'Ölmezdim' adlı şarkının sözlerini paylaştığı görüldü. Cumhuriyet Savcılığı, İleri'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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