Dünya 20 yaşındaki genç annesi ve üvey babasını öldürdü!

20 yaşındaki genç annesi ve üvey babasını öldürdü!

Dünya

20 yaşındaki genç annesi ve üvey babasını öldürdü!

ABD'de 20 yaşındaki bir genç, birlikte yaşadığı annesi ve üvey babasını silahla vurarak öldürdü.

29 Aralık 2021, Çarşamba 11:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

POSTA.COM.TR-ABD'nin Georgia eyaletinde meydana gelen olayda iddiaya göre, 20 yaşındaki Peyton Moyer, 16 ve 4 yaşındaki kız kardeşleri evdeyken saldırmak için eve geldi. Gencin kız kardeşleri kurbanların birinin arabasına sığınarak kurtuldu.

Peyton'un 41 yaşındaki annesi Ashley Schultz ve 54 yaşındaki üvey babası Benjamin Smith'in cansız bedenleri ise ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından bulundu.

Olayın ardından kısa süre içerisinde yakalanan 20 yaşındaki katil, 2 cinayet suçuyla mahkeme karşısına yargılanacak.

Öte yandan yapılan araştırmalarda ise Peyton Moyer'in bu saldırıyı neden yaptığı ise herhangi bir şekilde açıklanamadı.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Gerginlik çok yorucu
Murat Çelik
Murat Gülderen
İşte 2022'nin teknolojileri
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bu görüntülerle gündem olmuştu... Eski manken çıktı!