20 yaşındaki genç annesi ve üvey babasını öldürdü!

POSTA.COM.TR- ABD'nin Georgia eyaletinde meydana gelen olayda iddiaya göre, 20 yaşındaki Peyton Moyer, 16 ve 4 yaşındaki kız kardeşleri evdeyken saldırmak için eve geldi. Gencin kız kardeşleri kurbanların birinin arabasına sığınarak kurtuldu.

Peyton'un 41 yaşındaki annesi Ashley Schultz ve 54 yaşındaki üvey babası Benjamin Smith'in cansız bedenleri ise ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından bulundu.

Olayın ardından kısa süre içerisinde yakalanan 20 yaşındaki katil, 2 cinayet suçuyla mahkeme karşısına yargılanacak.

Öte yandan yapılan araştırmalarda ise Peyton Moyer'in bu saldırıyı neden yaptığı ise herhangi bir şekilde açıklanamadı.