Türkiye 20 yaşındaki Merve'nin sır ölümü! 3-4 gün sonra bulundu...

20 yaşındaki Merve'nin sır ölümü! 3-4 gün sonra bulundu...

Türkiye

20 yaşındaki Merve'nin sır ölümü! 3-4 gün sonra bulundu...

Isparta'da yalnız yaşayan 20 yaşındaki Merve Başkal, evinde ölü bulundu. Başkal'ın 3-4 gün gün önce hayatını kaybettiği belirtilirken kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

25 Şubat 2022, Cuma 09:56 Son Güncelleme:
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Olay, dün akşam saatlerinde Zafer Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Bina sakinleri, dairedeki kötü koku nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Apartmana itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısı uzun süre açılmayınca ekipler, pencereden eve girdi. Ekipler, içeride hareketsiz yatan Merve Başkal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Başkal'ın 3-4 gün önce öldüğü tespit edildi. Yalnız yaşadığı belirtilen Merve Başkal’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.



DHA


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