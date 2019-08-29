20 yıl aynı sayılarla piyango oynadı, sonunda tutturdu!

Bon Truong isimli kişi 20 yıl boyunca 2, 3, 4, 8, 9, 20 ve 30 sayılarıyla piyango oynadı.

Ve şans 20 yıl sonra güldü. Ekim ayında piyango sonuçları açıklandığında 60 milyon dolarlık büyük ikramiyenin kendisine çıktığını gördü.

Büyük bir şaşkınlık yaşayan Bon Truong, ikramiyeyi almak için 10 ay bekledi.

"DEĞİŞİKLİĞE HAZIR OLUP OLMADIĞIMA EMİN OLMAK İSTEDİM"

CNN'e konuşan Bon Truong "Bu paranın ailem için ne anlama geldiğini düşünmeye başladım, birçok şeyi değiştireceğinin farkına vardım ve bu değişikliklere hazır olup olmadığımızdan emin olmak istedim" dedi.

Truong bu rakamların ailesinin doğum günlerini de içeren önemli tarihlerin kombinasyonu olduğunu söyledi.

"Artık İstediğim her şeyi satın alabileceğimi biliyordum, bu beni mutlu ediyor." dedi.



