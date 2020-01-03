20 yıl daha uzun yaşamanın etkili yolları

İnanın

Ohio State Üniversitesi'nin araştırması, dindar insanların ateistlerden altı yıl daha uzun yaşadıklarını söylüyor. Ancak politik, manevi veya başka türlü güçlü inançlar, insanların stresle başa çıkmasına ve yaşamı kısaltan kalp ve solunum koşullarına karşı korunmasına yardımcı oluyor.

Günde bir fincan çay için

İyi bir çay, vücudunuzun kalp hastalığı, kanser ve erken yaşlanma ile savaşmasına yardımcı olan antioksidanlarla doludur. Bir İsrail araştırması, düzenli çay içenlerin içmeyenlere göre önemli ölçüde daha uzun yaşadığını buldu.

Haftada iki kez seks yapın

Yapılan bir ankete göre, ayda bir kereden az seks yapan kişiler, haftada iki kez seks yapanlara göre iki kat daha fazla erken ölüm riski taşıyor.

Bol kuruyemiş tüketin

Başka bir çalışmanın sonuçlarına göre, her gün düzenli olarak kuruyemiş yiyenlerin erken ölme olasılığı %20 daha az. Özellikle son dönemde kanser, kalp ve solunum yolu hastalıklarında fındık, ceviz ve badem ölüm oranlarını bir hayli azaltmıştır.

Televizyonu kapatın

ABD Ulusal Kanser Enstitüsü'ndeki bilim adamlarına göre 25 yaşından sonra televizyon karşısında geçirdiğiniz her saat, ömrünüzden yaklaşık 20 dakika götürüyor.

Düzenli sağlık kontrolünden geçin

Özellikle NHS testi, hastalıkları erken yakalamayı amaçlamaktadır. Bu yüzden geciktirmeden bir tarama testinden - kan basıncı kontrolü ya da mamografi bile olabilir - geçin.

Evlenin

Evli erkeklerin kalp hastalığından ölme olasılığı, hiç evlenmemiş erkeklerden üç kat daha azdır. Kadınlar için ise evlilik, kalp ölümü riskini yarıya indirir.

Şarap için

Özellikle kırmızı şarap, daha uzun yaşamanıza yardımcı olabilir. Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi'nde yapılan bir araştırma, hafifçe şarap içenlerin (kadınlar için günde bir bardaktan fazla ve erkekler için ikiden fazla) kalp hastalığı ölümü riskinin önemli ölçüde düşük olduğunu buldu.

Bitkisel beslenin

Harvard Üniversitesi bir araştırması sonucu, sosis ve pastırma gibi işlenmiş etlerden tüketen kişilerin, kanser ve kalp hastalığı konusunda ölüm riskinin daha fazla olduğunu, esas olarak bitki kaynaklarından (fındık, soya ve fasulye) protein alan insanların ölüm oranlarının daha düşük olduğunu gördü. Araştırma boyunca bitki proteinindeki her %3'lük artış, erken ölüm riskini %10 oranında azalttı.

Arkadaşlarınızla vakit geçirin

Yakın arkadaşlıklar ve aile bağları 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı. Arkadaşlarımız bizlere, stresle başa çıkmamıza yardımcı olacak duygusal desteği büyük ölçüde sağlıyor ve onlar tarafından sevildiğimizi hissetmek, vücudumuzdaki dopamin ve oksitosin gibi iyi hissettiren kimyasalların üretimini arttırıyor. Bu da beynin büyümesini teşvik ederek, yaşlanmayla mücadele etmemizi sağlıyor.

Tabağınızda yiyecek bırakın

Obezite ile mücadele etmenin yanı sıra, daha az yemenin, vücudun sistemlerindeki genel stresi azalttığı ve her türlü hastalık riskinizin azaltılmasına yardımcı olduğu düşünülmektedir.

Düzenli bir uyku çekin

Uyku eksikliği sizi depresyon ve kalp hastalığı gibi sağlık koşulları açısından daha büyük riske sokabilir. Ancak uyku düzeninizdeki küçük bir iyileşme bile büyük bir fark yaratabilir. Yapılan bir çalışma, sadece bir saat önce yatmanın kan basıncında önemli bir düşüşe yol açtığını ve kalp krizi veya inme riskini azalttığını buldu.

Bol meyve ve sebze tüketin

Imperial College London, günde 10 porsiyon meyve ve sebze yiyenlerin hastalık riskinde en büyük azalmaya sahip olduğunu buldu.

Ayrıntılara uyun

Psikolog Dr. Howard Friedman tarafından yapılan bir araştırma, uzun ömürlülüğün en iyi göstergesinin bir kişinin ne kadar vicdanlı olduğunu buldu. Araştırmaya göre paraya dikkat eden, düşünceli, detay odaklı ve her şeyi doğru yerine koymak isteyen insanlar daha uzun yaşama eğiliminde.

Evcil hayvan sahibi olun

En az bir hayvan sahibi olan insanlar daha az stresli, daha az depresif ve evcil hayvanı olmayanlardan daha uzun yaşayabilirler. Bir hayvan sahibi olmanın sakinleştirici etkisi, kan basıncını bile düşürebilir ve kalp krizi riskinizi azaltabilir. Köpekleri ile günlük olarak yürüyüşe çıkan insanlar, diğerlerine nazaran ortalama yedi yıl daha uzun yaşarlar.

Her gün şarkı söyleyin

Ortak bir Harvard ve Yale Üniversitesi araştırmasında, düzenli olarak şarkı söylemek en iyi sağlık sigortanız olabilir. Koro üyesi olmak, düzenli olarak şarkı söylemek stresi kestiği için yaşam beklentisini artırır, sağlıklı bir kalbe teşvik eder ve depresyonun önlenmesine büyük ölçüde yardımcı olur.

Yardımsever olun

Yapılan uzun süreli bir çalışma, bir ömür boyunca düzenli olarak birtakım işlerde gönüllü olan kişilerin, yapmayanlardan önemli ölçüde daha uzun yaşadıklarını buldu.

Diş etlerinizi fırçalayı

Ağızdaki plak bakterileri, kalp hastalığı ve diğer yaşam kısaltıcı durumlarla ilişkilendirilmiştir. Bu yüzden dişlerinizi, diş etlerinizi de fırçalamayı unutmadan günde iki kez iki dakika boyunca fırçalayın ve dişlerinizin arasını iyice temizlemek için ayrıca diş ipi kullanın.

Pozitif düşünün

İyimserler, kötümserlerden 12 yıl daha uzun yaşarlar. Yatmadan önce hayatınızda her gün olan üç iyi şeyi listeleyin.

Sigarayı bırakın

Bu sevimsiz alışkanlık, yaşamınızı 10 yıl kadar kısaltır ve yaşlılıkta yaşam kalitenizi düşürür.

Posta.com.tr

Bu haberi de okudular Her 3 ofis çalışanından 1’ini etkileyen bel ağrısı