20 yıl sonra tekrar duymaya başladı! Hayatının dönüm noktası

Muhabir Dilay Dilaver’in haberine göre, 47 yaşındaki Pelin Atik 20’li yaşlarının başlarında işitmeyle ilgili problemler yaşamaya başladı. İlerleyen süreçte bu problemler daha da arttı ve 2014 yılında bir kulağına işitme cihazı yani biyonik kulak takıldı ve fakat bu işitme cihazının da yetmediği dönemler oldu.









Sessizlikle mücadelesi 20 yıla dayanan Pelin Atik’in diğer kulağına da bir ay önce biyonik kulak takıldı. Tabi bu son takılan cihaz daha yeni teknoloji olduğu için anlaması ve duyması da gelişti. Pelin Hanım’a takılan biyonik kulağın ilk denemesi dün gerçekleşti ve sessizlikle mücadelesi dün bitti.

2O YIL SONRA GELEN MUTLULUK

20 yıl boyunca ısrarla işitme cihazı takmaya devam ettiğini söyleyen Atik, her cihaz değişikliğinde haftalarca hatta aylarca süren uyum süreçleri yaşadığını anlattı. “Ama ben ısrarla devam ettim hayattan kopmak istemiyordum” dedi. 2016’da ilk biyonik kulak ameliyatı olduğunu söyleyen Pelin Atik o dönemi hayatının dönüm noktası olarak değerlendiriyor.