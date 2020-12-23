46 yaşındaki Lao Rongzhi, ölen kişilerin ailelerinden özür diledi. Cinayetleri erkek arkadaşına yardım için korkudan işlediğini söyleyen Lao "Ben de bir kurbanım" dedi.

Lao, 1996-1999 yılları arasındaki cinayetleri erkek arkadaşı Fa Ziying'le birlikte işledi. Çift ayrıca dört ayrı kentte bir dizi soygun ve insan kaçırma olayından da sorumlu tutuluyor.

Temmuz 1999'da yakalanan Fa, aynı yıl idam edilmişti.

Tanınmamak için estetik yaptırdı

Lao ise izini kaybettirmek için farklı şehirlere gitti, barlar ve diğer eğlence mekanlarında çalıştı ve görünümünü değiştirmek için bir dizi estetik ameliyat yaptırdı. Geçen yıl bir alışveriş merkezinde yakalanan Lao hakkında cinayet, soygun ve insan kaçırma suçlamalarıyla dava açıldı.

Lao mahkemede eski erkek arkadaşının "çok acımasız" olduğunu, ilişkileri sırasında fiziksel ve duygusal şiddete maruz kaldığını ve iki düşük yaptığını söyledi.

Lao, "20 yıldır karanlıkta yaşıyorum. Sonunda ilk kez yakalanma korkusu yaşamadan, huzur içinde uyuyabileceğim" dedi.

Lao tarafından öldürülen bir adamın karısı olduğu belirtilen Zhu Dahong isimli bir kişi ise, "Böyle bir özrü kabul etmenin zor olduğunu" belirterek "20 yıldır çektiğimiz acılar bir özürle silinemez" diye konuştu.





İlgili Haberler Fotoğrafa bir daha bakınca Hande Çinkitaş cinayeti çözüldü



