20 yıldır bulamadığı annesini Esra Erol 24 saatte buldu

Yasin Şahin, 20 yıldır bulamadığı biyolojik annesini bulmak için Esra Erol’da programına başvurdu. Yasin Şahin, programa katıldıktan sonra öz annesi 24 saatte bulundu. Bulunmasının ardından Yasin Şahin’in ailesinden bir açıklama geldi. Bu sefer de geçmişte Yasin’i arayan ama şu an çocuğundan vazgeçen Gülderen Karakaya’nın ailesinin yaptığı açıklama karşısında izleyiciler buz kesti.

ANNEDEN ŞOKE EDEN SÖZLER

“Ben zamanında çocuklarımı çok istedim. Ama bana vermediler. Yeni bir hayat kurdum, aile huzurumu şu an bozamam. “ diyen anne Gülderen Karakaya’nın sözleri ise güne damgasını vurdu.

''BU KONUNUN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM''

Yasin’in dedesinin, “Biz o aileyle görüşmek istemiyoruz” ve dayısının, “Yayın dışı dahi asla görüşmek istemiyoruz, konuyu kapatın” demesi üzerine Esra Erol sessiz kalmadı.

Esra Erol, “Annenin adına konuşanlar var, belki annen seninle görüşmek istiyor olabilir. Bu konunun peşini bırakmayacağım. Gülderen Karakaya ile görüşmek istiyorum” diyerek konuyla yakından ilgileneceğini açıkladı.

İSTANBUL (İHA)