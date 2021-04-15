20 yıldır dinmeyen aksiyon: Hızlı ve Öfkeli 9 geliyor!

Vin Diesel’in başrolünde olduğu efsane seri Hızlı ve Öfkeli'nin 9'uncu filmi sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin yönetmen koltuğunda serinin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı bölümlerinin yönetmenliğini yapmış olan Justin Lin oturuyor. Filmde, kadroda yeniden rol alan Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster ve Sung Kang ile Oscar ödüllü Helen Mirren, Kurt Russell ve Akademi ödüllü Charlize Theron oynuyor.

CARDİ B SÜRPRİZİ

Hızlı ve Öfkeli 9’da ayrıca Grammy ödüllü süper star Cardi B, Dom’un geçmişi ile bağlantılı bir kadın olan serinin yeni karakteri Leysa rolünü canlandırırken, Reggaeton fenomeni Ozuna da konuk oyuncu olarak yer alıyor.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 KONUSU

Vin Diesel’in Dom Toretto karakteri, oğlu küçük Brian ve Letty ile gözlerden uzakta, sessiz bir hayat sürmektedir. Ancak huzurlu çevrelerinin hemen ötesinde tehlikenin hep pusuda olduğunu bilmektedirler. Bu kez tehlike, Dom’u en sevdiklerini kurtarmak istiyorsa geçmişinin günahlarıyla yüzleşmeye zorlayacaktır. Ekibi, bugüne kadar karşılaştıkları en yetenekli suikastçı ve yüksek performans sürücüsünün, aynı zamanda Dom’un terk edilmiş erkek kardeşi olan Jakob’un (John Cena, gelecek The Suicide Squad filmi) liderliğindeki dünyayı yıkıcı bir planı durdurmak için bir araya gelir.

Hızlı ve Öfkeli 9, 18 Haziran’da sinemalarda gösterime girecek.



