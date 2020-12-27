Türkiye 20 yıllık başhekim Lütfi Çetinkaya corona virüsten hayatını kaybetti

20 yıllık başhekim Lütfi Çetinkaya corona virüsten hayatını kaybetti

Türkiye

20 yıllık başhekim Lütfi Çetinkaya corona virüsten hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki özel hastanenin yaklaşık 20 yıllık başhekimi Uzm. Dr. Lütfi Çetinkaya, corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Lütfi Çetinkaya 60 yaşındaydı.

27 Aralık 2020, Pazar 15:29 Son Güncelleme:
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Gebze'deki özel hastanenin başhekimi Uzm. Dr. Lütfi Çetinkaya, yaklaşık 1 ay önce koronavirüse yakalandı. Çalıştığı hastanede tedavisine başlanan Dr. Çetinkaya, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine 15 gün önce yoğun bakıma alınarak, entübe edildi. Hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen Çetinkaya, hayatını kaybetti.

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Yaklaşık 20 yıldır aynı hastanenin başhekimliğini yapan Lütfi Çetinkaya’nın cenazesi, yarın hastane önünde yapılacak törenin ardından İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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