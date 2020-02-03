20 yıllık hasreti 20 dakikalık ameliyat ile son buldu

Antalya'da yaşayan iki çocuk annesi Zeynep Karasu, 20 yıl önce mide kanseri tanısının ardından ameliyat oldu. Sağlığına kavuştuğunu düşünürken mide bulantısıyla uyanarak kusmaya başladı. Her yediğini kustuğu için, 42 kiloyla girdiği ameliyatın ardından 37 kiloya düştü. Hiçbir şey yiyemeyen Karasu, sosyal hayattan da kopmaya başladı. Yanında poşetle geziyordu ve pek çok hastaneye başvurmasına karşın şifa bulamıyordu.

3 ay önce, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nden Doç. Dr. Tuğrul Çakır'a başvuran Karasu'nun, tetkikler sonunda ince bağırsağının mideye safra götüren 20 santimlik bölümünün çıkarılmasına karar verildi. Karasu, 20 dakika süren başarılı ameliyatın ardından, yıllardır hasret kaldığı başta çikolata olmak üzere sevdiği her şeyi yemeye başladı. 45 kiloya yükseldi, kendini mutlu ve sağlıklı hissetmeye başladı ve doktorlarına minnettar olduğunu söyledi.





Hepsi bir ameliyat ile çözüldü

Mide kanseri ameliyatının ardından yaşadığı sıkıntılı yılların sona erdiğini belirten Zeynep Karasu şunları söyledi: “Hiçbir yemeği yiyemiyordum. Kusmamak için az da olsa bir şey yesem 4-5 saat yatmak zorunda kalıyordum. Dışarıda yemeğe gidemiyordum. Mesela çikolata yediğim an hemen fenalaşıyor, kusuyordum. Şimdi 20 yılın acısını çıkarıyorum. Çok şükür, çok iyiyim. Kilo da aldım. Ameliyattan sonra kendimi toparladığımda ilk yediğim çikolata oldu. Her gün iki paket çikolata yiyorum. Tüm bunların hepsi bir ameliyatla sona erdi."





En fazla çikolata yiyor





Zeynep Karasu'nun kızı Hülya Bağdat (34) da annesinin ameliyattan sonra istediği her şeyi yiyebilmesinden dolayı çok mutlu. Bağdat, “Çikolata en sevdiği yiyecekti şimdi en fazla onu yiyor" diyor.

Ameliyatı gerçekleştiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nden Doç. Dr. Tuğrul Çakır, hastanın 20 yıl boyunca sürekli acil servislere başvurduğunu belirterek şunları söyledi: “Çok üzüntü verici bir hastaydı benim için. Yeme içme fonksiyonlarını kaybetmişti. 20 yıl önce geçirdiği mide kanseri ameliyatı yetmezmiş gibi bir de ameliyattan sonra safra kusmalarının devam etmesi, hastanın sosyal hayatını da etkilemişti. Her ortamda elinde poşetle gezmek zorunda kalıyordu. 20 yılda neredeyse varil dolusu kusması olan bir hastaydı."

Zeynep Karasu kendilerine başvurduğunda hekim arkadaşlarıyla fikir alışverişinde bulunduklarını, konsey toplantıları yaptıklarını anlatan Doç. Dr. Çakır, “Hastanın safralı kusması ve ağız içi, yemek borusu ile dilinin simsiyah olmasının sebebinin, mideye doğru yoğun safra akışı olduğunu belirledik. Safranın aşağıya akması gerekirken yukarı doğru hareket ederek ağız içerisine kadar ulaşan miktarlara geldiğini gördük. Bunu engellemek bir ameliyat gerçekleştirdik. Yaptığımız iş sadece ince bağırsağın mideye safra götüren 20 santimlik kolunu çıkarmaktı. 20 yıllık şikayete, 20 dakikalık ameliyatla çözüm bulduğumuzu gördük" dedi.

Doç. Dr. Çakır, ekip arkadaşlarıyla birlikte 2019 yılında gerçekleştirdikleri yüzlerce ameliyat içerisinde kendilerini en çok duygulandıran ameliyatın bu olduğunu sözlerine ekleyerek, “Çünkü bir insana tekrar yeme içme fonksiyonlarını kazandırdık" dedi.

DHA