200 bin dolara yüzünü verecek kişi aranıyor!

ABD merkezli robot şirketi Promobot, otellerde, alışveriş merkezlerinde, havalimanlarında kullanılan bir robotun insansı bir yüze sahip olmasını istiyor. Bunun için de yüzünü kullanabileceği gerçek bir insan arıyor. 2023’te hazırlanması planlanan robota yüzünü verecek kişinin cinsiyet ve yaşı fark etmiyor ama nazik ve dost canlısı bir ifadeye sahip olması isteniyor.

HİZMETLİ OLACAK

Çünkü robot Amerika ve Orta Doğu’da hizmet sektöründe yardımcı görevde kullanılacak. Bunun için de bir gönüllüden yüzünün tüm haklarını 200 bin dolar karşılığında bir robota devretmesi isteniyor. Yapay deriye sahip robot, gözleri, kaşları, dudak ve yüz kaslarıyla 600’den fazla ifadeye bürünebilecek. Şirket, istenen herkesin yüzünü bir robota uyarlayabilmeyi vadediyor.

DEZAVANTAJI DA VAR

Şu an 43 ülkede kullanılan robotları var. Bunların bazısı yönetici bazısı kapıcı rolünde. Öte yandan yüzün haklarından tamamen feragat etmek kişinin hayatında istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Şirketler ileride bu yüzleri robotik porno yıldızı veya tercih edilmeyen başka hizmetler için de değerlendirebilir. Ayrıca bu kişinin yüzü tüm görüntülü takip sistemlerinin olduğu yerde saniyeler içinde teşhis edilebilir.