Bağımsız bir komisyon tarafından hazırlanan 2500 sayfalık belge Salı günü yayınlandı ve onlarca yıllık suistimal ve örtbaslar belgelendi.

Komisyon başkanı Jean-Marc Sauvé, Fransız basınına yaptığı açıklamada, son 70 yılda kilisede yaklaşık 3 bin çocuk istismarcısının – üçte ikisi rahip – çalıştığını söyledi.

Soruşturmaya katkıda bulunan mağdurlar derneği “Parler et Revivre” (Konuş ve Yeniden Yaşa) başkanı Olivier Savignac, raporun yayınlanmasından önce The Associated Press'e, rapordaki tahmini kurban sayısının 216 bine ulaştığını söyledi.

“Bu durum yıkıcı ve hem Fransız toplumu için, hem Katolik Kilisesi için ürkütücü” dedi.

Komisyon, 1950'lerden başlayarak iki buçuk yıl boyunca mağdur ve tanıkları dinleyerek, kilise, mahkeme, polis ve basın arşivlerini inceleyerek çalıştı.

40'TAN FAZLA DOSYA KİLİSEYE İLETİLDİ

Soruşturmanın başında başlatılan bir yardım hattı, iddia edilen mağdurlardan veya bir mağduru tanıdığını söyleyen kişilerden 6 bin 500 çağrı aldı.

Kovuşturulamayacak kadar eski olan ancak faili olduğu iddia edilen ve halen hayatta olan 40'tan fazla dosya da kilise yetkililerine iletildi.

Komisyon, kötüye kullanımın nasıl önleneceğine dair 45 tavsiye yayınladı. Sauvé, bunların arasında rahipleri ve diğer din adamlarını eğitmek, Kilise Yasasını (Vatikan'ın kiliseyi yönetmek için kullandığı yasal kod) gözden geçirmek ve mağdurları tanımak ve tazmin etmek için politikaları teşvik etmek olduğunu söyledi.