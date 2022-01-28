Kültür & Sanat 200 binden fazla ziyaretçiye ulaştı

200 binden fazla ziyaretçiye ulaştı

Kültür & Sanat

200 binden fazla ziyaretçiye ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy´un katılımıyla 30 Haziran 2020 tarihinde Ankara´da düzenlenen törenin ardından Türkiye turuna çıkan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi´nin ilk durağı Çanakkale olmuştu. Mobil Müze, şuana kadar 200 binden fazla ziyaretçiye ulaştı.

28 Ocak 2022, Cuma 18:37 Son Güncelleme:
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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından oluşturulan ve ’Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale’ sloganıyla geçen yıl 2 Temmuz’da Çanakkale’den yola çıkan ’Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’, Türkiye’yi karış karış gezmeye devam ediyor. Mobil Müze, şuana kadar 81 il gezerek, 200 binden fazla ziyaretçiye ulaştı. Bugünden itibaren Kayseri´de olan ’Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi´, 3 gün boyunca gezilebilecek.

Mobil Müzede, Çanakkale Savaşları’na ait objeler sergileniyor. Belgesel ve multivizyon gösterimlerinin de yer aldığı Mobil Müze, Türkiye’nin farklı noktalarına ziyaretlerini sürdürerek, vatandaşlarımız ile buluşmaya devam edecek.

DHA

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