Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından oluşturulan ve ’Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale’ sloganıyla geçen yıl 2 Temmuz’da Çanakkale’den yola çıkan ’Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’, Türkiye’yi karış karış gezmeye devam ediyor. Mobil Müze, şuana kadar 81 il gezerek, 200 binden fazla ziyaretçiye ulaştı. Bugünden itibaren Kayseri´de olan ’Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi´, 3 gün boyunca gezilebilecek.

Mobil Müzede, Çanakkale Savaşları’na ait objeler sergileniyor. Belgesel ve multivizyon gösterimlerinin de yer aldığı Mobil Müze, Türkiye’nin farklı noktalarına ziyaretlerini sürdürerek, vatandaşlarımız ile buluşmaya devam edecek.

DHA