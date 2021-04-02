Türkiye 200 metreden arabayla denize uçtu! Zonguldak'ta korkunç olay...

200 metreden arabayla denize uçtu! Zonguldak'ta korkunç olay...

Türkiye

200 metreden arabayla denize uçtu! Zonguldak'ta korkunç olay...

Zonguldak'ta kontrolden çıkıp, 200 metre yükseklikten denize uçan otomobildeki 62 yaşındaki Cafer Aygün yaşamını yitirdi. Araçta olduğu iddia edilen bir kişi için ise arama çalışması başlatıldı.

02 Nisan 2021, Cuma 14:15 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 11.00 sıralarında Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkıp beton bariyerleri yıktıktan sonra yaklaşık 200 metre yükseklikten denize uçtu. Otomobilde bulunan Cafer Aygün, bölgede bulunan dalgıç balıkçılar tarafından denizden çıkartıldı.


İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının araçta bir kişinin daha olduğunu iddia etmesi üzerine ekipler arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri karadan, Sahil Güvenlik ekipleri de denizde arama yaptı. Kayıp olduğu iddia edilen kişiye ulaşılamadı.

Cafer Aygün'ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Kazayı haber alıp gelen Aygün'ün yakınları gözyaşlarına boğulurken, ekipler araçta bulunduğu öne sürülen kişi için denizde ve karada arama çalışmalarını sürdürüyor.

﻿﻿﻿Gürkay GÜNDOĞAN/DHA

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