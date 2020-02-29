Türkiye 200 metrelik boru sahile vurdu

200 metrelik boru sahile vurdu

Türkiye

200 metrelik boru sahile vurdu

Antalya'da, 200 metre uzunluğunda ve 1.5 metre çapında olan dev plastik boru, sahile vurdu.

29 Şubat 2020, Cumartesi 16:50 Son Güncelleme:
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Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kumköy Mahallesi sahilinde, nereden geldiği bilinmeyen 200 metre uzunluğunda ve 1.5 metre çapında dev plastik boru görüldü. Boruyu fark eden vatandaşlar, Aksu Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Boru, İş makinesiyle kıyıya doğru çekildi.

Bölge halkından Bilgihan İnce, "Mahalle sakinlerimiz sahilde çok büyük bir borunun karaya vurduğunu söyledi. Biz de sahile gittik. Nasıl ve nereden geldiğini bilmiyoruz. Mahalle sakinleri olarak kendi imkanlarımızla kepçe yardımı ile karaya çıkarttık. İlk gören vatandaşlar tarafından Aksu emniyetine bilgi verildi. Denizden her zaman balık çıkardı, bu sefer de 200 metrelik dev boru çıktı" dedi.

DHA

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