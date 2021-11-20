200 yıl ömrün sırrı onda

Pasifik Okyanusu’nun kuzeyinde yaşayan kayabalığı cinsi canlıların ömrü 200 yılı buluyor. ABD’nin California Üniversitesi’nden bilim insanları, bu balıkların nasıl uzun süre hayatta kaldığını araştırdı. 10 milyon yılda evrilen Sebastes türüne ait bu balıklar suyun 500 metre derininde yaşıyor. Bu sayede soğuk ortamın metabolizmayı yavaşlatarak ömrü uzatma etkisi oluyor. Büyük kütleleri olması da güçlü kalmalarını sağlıyor. Ancak uzun yaşamın esas sırrı, 137 özel gende saklı.

YAŞLANMAYA KARŞILAR

Güçlü bağışıklıkları olması, iltihaplanmayı önleme, kök hücre yorgunluğunu azaltma, çevresel değişimlere karşı direnç gösterme, şeker düzeylerini düzenleme, hasarlı geni tamir etme gibi özelliklerini bu özel genlerden alıyorlar. Bu genler başka uzun ömürlü canlılarda da bulundu. Hatta ‘butyrophilin’ isimli gen, bağışıklık sisteminin yaşlanmasını baskılıyor, yaşa bağlı sorunları önlüyor. Uzmanlar, bu bulgulardan hareketle gen terapileri ve tedavileri geliştirmenin yollarını arayacak. Bu genlerle aynı özellikte ilaçlar geliştirmeye çalışacaklar.