Fişekhane’nin açık hava sahnesi, deniz esintileri ve tarihi dokuyu buluşturarak canlı müzik deneyimi sunan Fişekhane Deniz Konserleri’nin ilk programı 27 Ağustos’ta başlıyor ve 1 Ekim’e kadar her hafta Türkiye’nin önde gelen sanatçılarını dinleyiciyle buluşturuyor.

AÇILIŞ AJDA PEKKAN İLE YAPILACAK

Serinin açılışını pop müziğin divası Ajda Pekkan yapacak.

2021’de “Martılar” ve “Kâinat” isimli teklilerini yayımlayan pop müziğin yeni nesil seslerinden Edis de 28 Ağustos’ta sahnede.

Selami Şahin’in 50 yılı aşkın müzik kariyerinden özel bir seçkiyi seslendireceği konseri 3 Eylül’de.

11 Eylül’de ise müzisyenliğinin yanı sıra oyunculuk performanslarıyla da tanıdığımız Şevval Sam konseri var.

Türkçe sözlü rock müziğin önde gelen gruplarından Mor ve Ötesi’nin performansını 24 Eylül’de, son dönemde Her Dem Yeşil projesiyle gündemde olan Sertab Erener’in konseri ise 25 Eylül’de. Seri kapsamındaki son performans için 1 Ekim’de Erol Evgin sahnede olacak.

AÇIK HAVA SİNEMASI KEYFİNİ KAÇIRMAYIN

Yemyeşil çimler üzerinde açık havada dünya sinemasından ilgi çekici filmler izlemek isteyenler, buraya! Fişekhane Su Kulesi’nin tarihi atmosferinde sinemaseverleri buluşturan program, Başka Sinema kürasyonuyla hayata geçiyor.

Temmuzda başlayan seri kapsamında Studio Ghibli klasiği Spirited Away; Dan Stevens, Isla Fisher, Leslie Mann, Judi Dench gibi iddialı bir kadroyu buluşturan 2020 yapımı romantik komedi Blithe Spirit ve zaman yolculuğu kavramına aşk çerçevesinden bakan Josh Lawson filmi Long Story Short gibi filmler izleyiciyle buluştu.

IndieWire’ın 2020’nin en iyileri listesinde zirvede yer verdiği First Cow için de 25 Ağustos takvimlerde işaretlensin. yüzyılın başlarında, Oregon’a ilk ineğin geldiği zamanlarda bir fırıncı ve Çinli bir göçmenin dostluğunu anlatan film, içerdiği kaliteli mizahın ardında sömürgecilik ve ekonomik sömürü üzerine ince eleştiriler barındırıyor.

TİYATROLAR SERGİLER VE ETKİNLİKLER

Geçtiğimiz sene Mercedes Benz Fashion Week, Yıldırım Mayruk Defilesi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin açılışı, çeşitli tiyatro oyunlarının prömiyeri ve açık hava sinemalarına ev sahipliği yapan Fişekhane; kültür-sanat, yaşam ve lezzet ekseninde etkinlikler düzenlemeye devam edecek.