Dünya 2000 yıllık anıt mezar ziyarete açılıyor

2000 yıllık anıt mezar ziyarete açılıyor

Dünya

2000 yıllık anıt mezar ziyarete açılıyor

Roma'da 2000 yıl önce inşa edilen anıt mezar Mart ayında ziyarete açılacak.

19 Aralık 2020, Cumartesi 16:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Roma'nın ilk imparatoru Augustus için 2000 yıl önce inşa edilen anıt mezar, 3 yıl süren 12.25 milyon dolarlık restorasyon projesinin ardından Mart ayında ziyaretçilere açılacak. Yuvarlak anıt mezar Roma İmparatorluğu boyunca kale, oditoryum ve gösteri merkezi olarak kullanılmış ve 14 yıl önce güvenli olmadığı için kapatılarak çürümeye bırakılmıştı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Roma İmparatorluğu’nun ilk imparatoru Augustus, MÖ 28 yılında kendisi ve varisleri için İtalya’nın başkenti Roma’nın merkezine yaptırdığı silindir şeklindeki anıt mezar, 12.25 milyon dolar harcanarak 3 yıl boyunca restore edildi. Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, anıt mezarın 1 Mart’ta ziyarete açılacağını açıkladı. Raggi basına yaptığı açıklamada, “Bu tarihi bir an. Pandeminin belirsizliklerine rağmen, geleceğe iyi niyetle baktığımız için böyle bir anıtı yeniden açmak bir umut işaretidir” dedi.

DHA


İlgili Haberler
Parion'da bin 900 yıllık 'anıt mezar kitabesi' bulunduHekatomnos Anıt Mezarı'na 4 mevsim özel önlem!


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Yapay zekalı bankacılar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Ebubekir Sofuoğlu vakası...
Oral Çalışlar
Murat Çelik
İsmail Demir'in ABD'ye cevapları
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Türkiye'den gelecek kişiler için 14 gün karantina şartı getirildi