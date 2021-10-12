Sigortalı bir işe girenler ilk başlarda olmasa dahi yaş ilerledikçe emeklilik hesabı yapmaya başlıyor. İşçi, memur ve kendi hesabına çalışan tüm kişiler için emeklilik, temelde üç şartın yerine getirilmesiyle mümkün oluyor. Bunlardan ilki sigortalılık süresinin tamamlanması. Sigortalılık süresi, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile emeklilik talebinde bulunulan tarihe kadar geçen süre anlamına geliyor. Yaş ve prim gün sayısı da diğer şartlar.

GEREKLİ PRİM ARTIYOR

Emeklilikte yaş açısından en avantajlı kesim 9 Eylül 1999’dan önce işe başlayanlar. Bu tarihten sonra hem prim hem de yaş şartı kademeli olarak yükseldi. Özellikle 30 Nisan 2008’den sonra işe girenlerde emeklilik biraz daha zorlaştı. Bu tarihten sonra çalışmaya başlayanlardan kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olacak. Ama burada kritik bir detay var. Bu kişilerin emeklilik yaşları prim gününü doldurdukları tarihe göre değişecek.

31 ARALIK 2035 TARİHİ!

İlk sigortalı çalışmaya 30 Nisan 2008 sonrasında başlayanlar SSK’lı ise 7200 primi günüyle, Bağkur’luysa 9000 prim günüyle normal şekilde emekli olabilecek. Ancak, her iki statüde de kadınsa 58, erkekse 60 yaşında emekli olabilmek için söz konusu prim koşulunun 31 Aralık 2035 tarihine kadar yerine getirilmesi gerekecek. Bu tarihe kadar prim doldurulamazsa gecikilen her 2 yılda bir emeklilik yaşı 1 yıl uzayacak. Örneğin primini Ekim 2041’de tamamlayan kadın 61 yaşında emekli olabilecek. Erkekler için 2044’ten, kadınlar için 2048’den sonra yaş şartı 65’e çıkacak.

KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI

İlk defa 1 Mayıs 2008 tarihinden itibaren sigortalı yapılandan yaş haddinden emekli olmak için aranan 4500 gün prim sayısı, her yıl 100 gün artarak 1 Ocak 2016’dan itibaren 5400 güne çıkıyor. Yaş şartı da kadınlarda 61, erkeklerde 63 oluyor. 5400 gün prim ödemesini 1 Ocak 2036’dan 1 Ocak 2042’ye kadar tamamlayanların yaşı da kademeli olarak 65’e çıkıyor. Yani 5400 prim günü koşulu 31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlanamazsa emeklilik yaşı her 2 yılda yine 1 yıl uzuyor. Bağkur’da ise 1 Mayıs 2008 ’den sonra sigortalı olanlar, primini 1 Ocak 2036’ya kadar 5400 güne tamamlaması şartıyla kadın ise 61, erkek ise 63 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabiliyor.

SSK’LI KADINLAR 5400 GÜN PRİM GÜNÜNÜ, 1 Ocak 2036-31 Aralık 2037 arası doldurursa 62 yaş,

1 Ocak 2038-31 Aralık 2039 arası doldurursa 63 yaş,

1 Ocak 2040-31 Aralık 2041 arası doldurursa 64 yaş,

1 Ocak 2042’den sonra doldurursa 65 yaşa tabi olacak.

SSK’LI ERKEKLER 5400 GÜN PRİM GÜNÜNÜ, 1 Ocak 2036-31 Aralık 2037 arası doldurursa 64 yaş,

1 Ocak 2038’den sonra tamamlarsa 65 yaşında emekli olacak.

NOT: Yaş hadlerinin uygulamasında 5400 gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.

SON 7 YIL KURALI DEĞİL FAZLA PRİM GEÇERLİ

İlk defa sigortalı çalışmaya 30 Nisan 2008 tarihinden sonra başlayanlardan birden fazla statüde çalışması olanlar, en fazla hangi statüde çalışmışlar ise o statüden emekli olabiliyorlar. Son 7 yıl en fazla çalışılan statü kuralı bunlarda geçerli değil.