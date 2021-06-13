Bu dizi ilk oyunculuk deneyiminiz. Geciktiğinizi düşünüyor musunuz?

Evet, bu ilk deneyimim. Aslında gecikmedim. Bu bir tercih meselesi. Doğru zaman belki de şimdidir. Sinema ve televizyon mezunuyum, eğitimim oyunculuk üzerine değil ama oyunculuk eğitimi aldığım birkaç dersimiz vardı. Belçika güzeli seçildiğimde bir dergiye röportaj vermiştim. Gazeteci gelecek kariyer planlarımı sorduğunda “Sinemada yer almak istiyorum ama kamera önü de arkası da olabilir. Ben kamera arkasını daha çok seviyorum” demiştim.

‘Seksenler’le yolunuz nasıl kesişti?

Sağ olsun Birol Güven Bey, yıllar evvel de böyle bir teklifle gelmişti. O zaman olmamıştı, belki de istememiştim o yıllarda ama zaten dönemsel olarak ara ara böyle teklifler hep geliyordu. Hatta ilk evlendiğim dönemde daha sık teklif geliyordu.

AKIŞINA GÖRE YAŞAYAN BİRİYİM

Peki, ne oldu da Birol Güven’e “Hayır” diyemediniz?

Pandemi sürecinde ofisimi kapattım. Bazı planlarım vardı ama pandemi nedeniyle zaten herkes kan ağlıyor ve benim de bu süreçte işlerim biraz ters gitti. Bir de ben akışına göre yaşayan biriyim. Yıllardan beri böyle teklifleri değerlendirmiyorum ama ‘Seksenler’, çok sevdiğim ve takip ettiğim bir dizi. Birol Bey, çok kaliteli ve uzun süren yapımlara imza atıyor. O beni ikna etti. “Neden olmasın ki?” dedim. Oldu işte.

VOLKAN’A OLAN AŞKIMDAN BELÇİKA’DA YAŞARKEN TÜRKİYE’YE YERLEŞTİM

Rolünüzü de biraz anlatır mısınız?

Çağatay’ın Belçikalı eşi olan Amelie karakterini oynuyorum. Amelie, Belçikalı ancak Çağatay’a gönlünü kaptırıyor ve onunla evlenerek Türkiye’ye geliyor. Amelie’nin gerçek hayattaki benimle bariz bir ortak noktası var. Amelie, dizideki sevdiği adam Çağatay için Belçika’dan Türkiye’ye geliyor. Ben de gerçek hayatta Volkan’a (Demirel) olan aşkımdan aynı şeyi yaptım. Belçika’da yaşarken Türkiye’ye yerleştim.

KUSURSUZ GÜZELLİK DAYATMASINDAN RAHATSIZIM

Kadınlara dayatılan kusursuz güzellik algısı sizi de etkiler mi?

Ben bu dayatmadan rahatsızım. Üstelik çok da sağlıksız ama öyle bir şey ki ben de dahil olmak üzere çevremdeki birçok kadın o baskıya dikkat ederek yaşamaya devam ediyoruz. “Acaba birisi çekiyor mudur? Aman dikkat edeyim, saçım başım nasıl?” diye şöyle bir bakıyorum. Bu yanlış ve bu algı değişmeli. Tüm kadınlar buna karşı çıkıp önüne geçeceğiz bir şekilde.

Güzellik yarışmaları bazı kadınlar için hayatının dönüm noktası. Sizin için öyle olmadı mı?

18-19 yaşlarında güzellik yarışmasına katıldım. Volkan hayatımdaydı hatta ama şu anki Zeynep başka, o dönemki Zeynep başka! Güzellik yarışması nedir Allah aşkına? Neyi yarıştırıyor olabilirsin ki? Aziz Nesin’in bir belgeselini izlemiştim. Çok efsaneydi ve benim için çok özeldi, Demişti ki: Güzellik sonradan edinilebileceğin bir kabiliyet değil. Bunu nasıl yarıştırabilirsin, bunun yarışması olmaz! Benim de bu yarışmalara bakış açım zamanla çok değişti.

Güzellik kavramı sizin için çok önemli midir?

Hiç değil. 32 yaşına girmek üzere olan bir kadın olarak söylüyorum ki, güzellik hiçbir şeydir.

21 YAŞINDA EVLENDİM 24 YAŞINDA ANNE OLDUM

32 yaş daha yolun başı…

Ben erken yaşadım her şeyi, erken büyüdüm. Volkan’la da çok erken tanıştım. 21 yaşında evlendim, 24 yaşında anne oldum. İnsanlar genelde okula gider sonra okul biter evlenir. Bense evlendim çocuk yaptım sonra okula devam ettim.

Erkek şiddetine dair ne söylersiniz?

Korkutucu ve üzücü. Bu, tüm dünyada var. Her ne kadar yeni feministlik gibi kavramlardan söz edilse de dünya kadınları birçok konuda erkeklerle eşit değil. Kadına şiddete çok büyük bir sorun.

FUTBOLA İLGİM YOK AMA EŞİMDEN DOLAYI AĞIR KÜFÜR EDENLER OLDU

Sosyal medyada epey takipçiniz var. Linç olayına nasıl bakıyorsunuz?

Severim ama orada yaşayanlardan değilim. Ben eşimden dolayı zaten o linç durumuna çok küçük yaştan itibaren alıştım. Mesela futbolla ilgim yok ama eşimden dolayı çok ağır küfür edenler oldu. Bir de Volkan çok sevilen biriydi. Rakip takım taraftarları bile severdi. Şahsıma yönelik büyük küfürler hiçbir zaman yemedim. Bana gelen olumsuz şeyler futbolla ilgiliydi hep. Sosyal medyayı bir amaç için kullanıyorsan tamam ama onunla kafayı bozmuşsan ve tüm hayatın o like’lara bağlıysa o zaman korkutucu. Beni orada övdüklerinde de havaya girmem.

TÜRKİYE’DE PARTİ DESTEKLER GİBİ TAKIM TUTMA FANATİKLİĞİ VAR

Bir futbolcunun eşi olmak zor mu?

Zor yanları elbette var. Volkan’ın seveni çoktu fakat yine de bizi etkiliyordu yaşananlar. Ben zaten Türkiye’ye alışkın değildim o dönemler. Belçika’daki futbol Türkiye’deki gibi değil. Burada parti destekler gibi takım tutma fanatikliği var. O dönem biraz zorlandım ama zamanla alıştım.

BELÇİKA’DA YAŞARKEN VOLKAN’DAN ‘MISS BELÇİKALININ EŞİ’ DİYE BAHSEDİYORLARDI

Volkan Demirel’in eşi olarak mı yoksa Zeynep Demirel olarak anılmak mı istersiniz?

İkisi de benim. Gurur duyarım. İlişkilerde daha ünlü olan taraf daha fazla konuşuluyor. Ünlü olmayan diğer kişi; o kişinin kız arkadaşı, erkek arkadaşı veya eşi olarak anılıyor. Mesela Belçika’da yaşarken Volkan’dan “Miss Belçikalının eşi” diye bahsediyorlardı. Daha fazla tanınan taraf hangisiyse o ağır basıyor hitapta.

Volkan Bey, sizin dizide oynamanıza ne diyor? Kıskanç biri midir?

O, beni her daim destekler. Bir kere ‘Seksenler’ olduğu için çok mutlu. ‘Seksenler’, aile dizisi olduğu için severek kabul ettim.

AŞK, EVLİLİKTE BOYUT DEĞİŞTİRİYOR

Evlilik aşkı öldürüyor mu?

11 yılı devirdik. Aşk, evlilikte boyut değiştiriyor. Daha samimi ve daha ailevi hale geliyor. Daha güçlü ve detaylı bir şey kalıyor geriye.

FENERBAHÇE’NİN TÜM MAÇLARINI KALBÜM GÜM GÜM İZLERİM

Futbolla ilgili misiniz?

Her takımın her maçını izlemem ama Fenerbahçe’nin tüm maçlarını kalbim güm güm izlerim.

Yedi sezondur şampiyonluk yok!

Maalesef, dua ediyoruz... Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı oldum Volkan’la.

Nasıl bir annesiniz?

Bazen çok kuralcıyım, bazen de arkadaş gibi...

Dünyanın tescilli güzel kadınlarından biri olmak avantaj mı yoksa dezavantaj mı? Üstelik güzelliğin tescilli olması nasıl bir şey?

Güzellik baya göreceli bir kavram, bu yüzden kimine göre güzel değilimdir. Tam da bu yüzden güzelliği tescil ettirmek saçma geliyor işte. Avantajları tabii ki çoktur ama tek özelliğiniz güzelliğinizse o zaman eksileri daha fazla olur. Allah’tan bende öyle olmadı. Hahaha!

Belçika güzeli seçilmeseydiniz nasıl bir hayatınız olurdu?

Londra’da en yakın arkadaşımla sinema okumak gibi bir hayalimiz vardı. Muhtemelen onu gerçekleştirirdik.