2010 yılından bu yana asgari ücret
Asgari Ücret Tespit Komsiyonu'nun dördüncü toplantısı bugün yapılacak. Milyonlarca çalışan 2020 yılı asgari ücretin ne kadar olacağını merak içinde bekliyor. Peki 2010 yılından bu yana asgari ücret zam oranları nasıl oldu?
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanması bekleniyor. İşçi sendikaları 2020 asgari ücret için 2578 lira talep etmişti.
Pazarlık öncesi Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 558 lira zam beklediklerini söyledi. Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin devam eden görüşmelerde 3 sendikadan ortak açıklama gelmiş ve Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2 bin 578 TL'den geri atmayacaklarını duyurmuşlardı.
Mevcut asgari ücret
Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
2010 yılından bu yana asgari ücret
Yıl Asgari ücret
2010 599
2011 658
2012 739
2013 803
2014 891
2015 1.000
2016 1.300
2017 1.404
2018 1.603
2019 2.020
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