Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanması bekleniyor. İşçi sendikaları 2020 asgari ücret için 2578 lira talep etmişti.

Pazarlık öncesi Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 558 lira zam beklediklerini söyledi. Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin devam eden görüşmelerde 3 sendikadan ortak açıklama gelmiş ve Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2 bin 578 TL'den geri atmayacaklarını duyurmuşlardı.









Mevcut asgari ücret

Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

2010 yılından bu yana asgari ücret

Yıl Asgari ücret

2010 599

2011 658

2012 739

2013 803

2014 891

2015 1.000

2016 1.300

2017 1.404

2018 1.603

2019 2.020





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