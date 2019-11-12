2012 Türkiye güzeli Açalya Samyeli Danoğlu hamile

2012 Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu, 2016’da Erman Ademoğlu ile Paris’te nikah masasına oturmuştu. Kraliçe 5 aylık hamile.

Bebeğin cinsiyeti gizli

Açalya Samyeli Danoğlu bebeğin cinsiyetini söylemek istemedi.

Açalya Samyeli Danoğlu kimdir?

Açalya Samyeli Danoğlu, 5 Kasım 1991 tarihinde Almanya'nın Münchberg şehrinde doğdu. 13 yaşındayken 2004 yılında Türkiye'ye dönüş yaptı. Babası aslen Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden ve ailesi Tekirdağ'da yaşıyor. Biri kız, diğer ikisi erkek üç kardeşi var. İstanbul Üniversitesi Almanca Mütercim Tercümanlık okudu.

2012 yılında katıldığı “Miss Turkey” yarışmasında birinci oldu. Türkiye'yi Miss World 2012'de Çin'in Inner Mongolia şehrinde temsil etti. Fakat dereceye giremedi.

Orkid reklamlarında oynadı. Aynı zamanda Part-time mütercim tercümanlık yaptı. 2012’de İşler Güçler adlı dizide ‘Türkiye Güzeli’ Zeynep Şimşek karakterini canlandırdı. 2013 yılında, başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in paylaştığı Düğün Dernek filminde rol aldı.

Hakan Kırarslan/ POSTA