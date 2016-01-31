2015 yılında kaç akıllı telefon satıldı?

IDC’nin açıkladığı rakam 1.43 milyar akıllı telefonu işaret ediyor. Dünya nüfusunun 1.43 milyarı geçtiğimiz yıl içerisinde akıllı telefon alışverişinde bulundu. 7.12 milyar insanın yaşadığı dünyamızda bu son derece önemli bir rakam.

Şirketin (IDC) geçtiğimiz yıl açıkladığı rakama göre 2014 yılının rakamlarına baktığımızda bu yıl %10.1 oranında bir büyüme dikkat çekiyor. Yani geçtiğimiz yılın rakamı yaklaşık 1.28 milyar seviyelerindeydi.

Dağılıma baktığımızda ise ilk üçte sırasıyla Samsung, Apple ve Huawei markalarını görüyoruz. 1.43 milyar adet telefon satışının 324.8 milyonunu tek başına Samsung üstlenmiş. Apple ise 2015 yılı içerisinde toplamda 231.5 milyon telefon satmış. Üçüncü sıradaki Huawei, bir önceki yıla oranla %44.3 büyüyerek 106.6 milyon akıllı telefon satmayı başarmış. Diğer markaları, pazar paylarını ve geçtiğimiz yıla göre oranları detaylı bir şekilde aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.