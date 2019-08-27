Yeni çocuğu olanlara devlet yardımda bulunuyor. Devlet 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğmuş olan çocuklar için ödeme yapıyor. Bu tarihten sonra doğmuş çocuğunuz varsa ve başvuru yapmamışsanız paranızı devletten alabilirsiniz.

Ödemeyi almak için bir dizi bürokratik işlemleri gerçekleştirmeniz gerekiyor.

KİMLER YARARLANIYOR?





Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine veriliyor. Annenin veya babanın veya her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekiyor. Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için veriliyor.

Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmiyor. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılıyor.

YARDIMI ALMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılıyor.

Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılıyor. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvuruyor.

Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınıyor. Yurtdışında yaşayanların Türkiye’de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkün.

Kamu işçilerine ise sözleşmeleri gereği, kurumlarından aldıkları doğum yardımı tutarı ile yukarıda bahsedilen tutarlar arasındaki fark ödeniyor. Kurumlarından aldıkları ödeme daha fazla ise Doğum Yardımı ödemesi yapılmıyor.

ÖDEMELER NEREDEN YAPILIYOR?

Doğum Yardımı ödemeleri yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahiplerince PTT şubelerinden çekilebiliyor.

15 MAYIS 2015 TARİHİNDEN ÖNCE ÇOCUĞU OLANLAR

15.05.2015 tarihinden önce bir evlat edinildiyse doğan ilk çocuk ikinci çocuk olarak dikkate alınıyor. Sonraki doğan çocuklar ise sırası ile üçüncü, dördüncü, beşinci vb. şeklinde değerlendiriliyor.

BAŞVURU İÇİN SÜRE SINIRI VAR MI?

Doğum Yardımı uygulaması 15.05.2015 tarihinde başlamış olup, ilgili mevzuatta yardım programının geçerlilik süresine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiş. Ayrıca 15.05.2015 tarihinden sonra gerçekleşen canlı doğumlar için yapılacak doğum yardımı başvuruları için de herhangi bir son başvuru tarihi gibi bir düzenleme bulunmuyor.

DOĞUM YARDIMI HACZEDİLEBİLİR Mİ?

Doğum Yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödeniyor ve haczedilemiyor.