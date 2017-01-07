2005 yılından bu yana taytları bu kadar moda görmedik diyorsanız bir de renkli elbiseleri fuşya taytlarla deneyin hatta altına stilletto giyin. Parıl parıl, 90’lar göndermeli bu moda 2017’nin ilk günlerinde kendini gösterecek.Tercihiniz ceket ya da vücuda tam oturan blazer ceketse bedeninizi en az iki ile çarpın. Bedeninize büyük görünen ceketler Jil Sander, Celine ve Balenciaga gibi markaların elinden geçti. “1989’dan bu yana ceketler gözümüze hiç bu kadar güzel görünmemişti” diyeceksiniz.Kış aylarında karanlıktan sıkılanların imdadına sarı yetişiyor. Yanlış duymadınız, yumurta sarısı gibi, gün ışığı sarısı gibi sarının tüm tonlarını dolabınıza ekleyebilirsiniz.Minik topuklar moda oldu olalı yeni topuk şekilleri de belirmeye başladı. Vintage modasından etkilenen 80’lerin topuklarını günümüze kazandıran Celine gibi markalar minik topukta konik olanları tercih etmenize neden olacak.90’ların naylon anorakları ikinci el pazarlarından lüks mağazalara geri dönünce bize de naylon ceketler giyin demekten başka çare kalmadı. Rüzgarlık ya da anorak olsun bahar aylarını da kapsayacak bir biçimde bu trendin esiri olacaksınız.Ciddi, soğuk grafik baskıları unutun. Baştan ayağı çiçekli giyinmeye, nakışlı ve baskılı ürünler almaya hazır olun. Kış bitmeden baharı da getirmeniz olası.Skinny pantolonların modasının ufaktan geçmeye başladığını daha önce duyurmuştuk. Artık daha fazla culottes modeli pantolonlar ile kumaş pantolonlar revaçta. Ama siz yine de kat kat duran, şalvarı andıran pantolonları radarınıza alın.