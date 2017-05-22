2017 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?
Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor 2017 sorusuna cevap arayan yüz binlerce vatandaş, İslam alemi için büyük öneme sahip olan bu ay hakkında tarih detaylarını merak ediyor..
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Ramazan Bayramı ne zaman sorusu
nun cevabı ve detayları haberimizde.
Ramazan Bayramı
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Ramazan ayı ne zaman başlıyor
soruları tüm İslam alemi tarafından merak edilen konular arasında gündemdeki yerini koruyor. Ramazan ayı, Müslümanlar tarafından dört gözle beklenen ve "onbir ayın sultanı" olarak tabir edilen mübarek bir aydır. Milyonlarca Müslümanın oruç tutup Allah için ellerini açtığı Ramazan ayı için artık çok az bir zaman kaldı. Peki,
Ramazan Bayramı kaç gün olacak?
2017 Ramazan ayı ne zaman başlayacak?
Ramazan ayı, Müslümanlar tarafından dört gözle beklenen ve "onbir ayın sultanı" olarak tabir edilen mübarek bir aydır. Geçtiğimiz yıl 6 Haziran ve 4 Temmuz arasında olan Ramazan ayı, 2017 yılında 12 gün daha erken başlayacak.
2017 Dini takvimine göre bu yıl üç aylar 29 Mart 2017'de, Ramazan ayı ise
27 Mayıs 2017'
de başlayacak. Üç gün sürecek
Ramazan Bayramı'nın ilk günü
25 Haziran Pazar gününe denk gelecek.
Kurban Bayramı ne zaman?
İşte tüm detaylar haberimizde.
2017 Resmi Dini Günler ve Haftalar hangi tarihlerde olacak ?
- 29 Mart 2017 - Çarşamba Günü | Üç Ayların Başlangıcı
- 27 Mayıs 2017 - Cumartesi Günü | Ramazan'ın Başlangıcı
- 21 Haziran 2017- Çarşamba Günü | Kadir Gecesi
- 24 Haziran 2017- Cumartesi Günü | Arefe
- 25 Haziran 2017– Pazar Günü| Ramazan Bayramı 1. Gün
- 26 Haziran 2017- Pazartesi Günü | Ramazan Bayramı 2. Gün
- 27 Haziran 2017 - Salı Günü | Ramazan Bayramı 3. Gün
- 31 Ağustos 2017- Perşembe Günü | Arefe
- 1 Eylül 2017 - Cuma Günü |
Kurban Bayramı
1. Gün
- 2 Eylül 2017 - Cumartesi Günü | Kurban Bayramı 2. Gün
- 3 Eylül 2017 - Pazar Günü | Kurban Bayramı 3. Gün
- 4 Eylül 2017 - Pazartesi Günü | Kurban Bayramı 4. Gün