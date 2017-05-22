2017 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Merak edilen

Ramazan Bayramı ne zaman sorusu

nun cevabı ve detayları haberimizde.









Ramazan Bayramı

kaç gün olacak ve

Ramazan ayı ne zaman başlıyor

soruları tüm İslam alemi tarafından merak edilen konular arasında gündemdeki yerini koruyor. Ramazan ayı, Müslümanlar tarafından dört gözle beklenen ve "onbir ayın sultanı" olarak tabir edilen mübarek bir aydır. Milyonlarca Müslümanın oruç tutup Allah için ellerini açtığı Ramazan ayı için artık çok az bir zaman kaldı. Peki,

Ramazan Bayramı kaç gün olacak?

2017 Ramazan ayı ne zaman başlayacak?









Ramazan ayı, Müslümanlar tarafından dört gözle beklenen ve "onbir ayın sultanı" olarak tabir edilen mübarek bir aydır. Geçtiğimiz yıl 6 Haziran ve 4 Temmuz arasında olan Ramazan ayı, 2017 yılında 12 gün daha erken başlayacak.









2017 Dini takvimine göre bu yıl üç aylar 29 Mart 2017'de, Ramazan ayı ise

27 Mayıs 2017'

de başlayacak. Üç gün sürecek

Ramazan Bayramı'nın ilk günü

25 Haziran Pazar gününe denk gelecek.

Kurban Bayramı ne zaman?

İşte tüm detaylar haberimizde.













2017 Resmi Dini Günler ve Haftalar hangi tarihlerde olacak ?









- 29 Mart 2017 - Çarşamba Günü | Üç Ayların Başlangıcı









- 27 Mayıs 2017 - Cumartesi Günü | Ramazan'ın Başlangıcı









- 21 Haziran 2017- Çarşamba Günü | Kadir Gecesi









- 24 Haziran 2017- Cumartesi Günü | Arefe









- 25 Haziran 2017– Pazar Günü| Ramazan Bayramı 1. Gün









- 26 Haziran 2017- Pazartesi Günü | Ramazan Bayramı 2. Gün









- 27 Haziran 2017 - Salı Günü | Ramazan Bayramı 3. Gün









- 31 Ağustos 2017- Perşembe Günü | Arefe









- 1 Eylül 2017 - Cuma Günü |

Kurban Bayramı

1. Gün









- 2 Eylül 2017 - Cumartesi Günü | Kurban Bayramı 2. Gün









- 3 Eylül 2017 - Pazar Günü | Kurban Bayramı 3. Gün









- 4 Eylül 2017 - Pazartesi Günü | Kurban Bayramı 4. Gün