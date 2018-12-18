2018 1. dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanır?

AÖL sınavının ilk 3 oturumu geçen hafta sonu gerçekleşti ama sınav sonuçları hala açıklanmadı. Öğrenciler, yayınlanan soru ve cevapların ardından sonuçlar hakkında fikir edinse de kesin sonuçları merakla bekliyor. Öğrencilerin "AÖL sonuçlarının ne zaman açıklanacak?" sorusuna hız vermiş durumda...

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçlara ilişkin açıklama gelmiş değil. Önceki dönemlerde sonuçların 15-20 gün içinde açıklandığını görüyoruz. Buna göre sonuçların en geç 29 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

MEB'DEN ÖNEMLİ NOT

6 -7 TEMMUZ 2019 tarihlerinde yapılacak olan III. Dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesine kayıtlı, sınavın yapıldığı ilk gün itibariyle on yedi yaşını doldurmuş, on sekiz yaşından gün almış öğrencilerimizden (5 Temmuz 2002 ve daha önce doğumlu) öğrencilik durumu "silik", "donuk" veya "aktif" olanlar III. Dönem kayıt yenileme işlemini yaptırmaları halinde katılacaktır. Açık Öğretim Daire Başkanlığı yukarıda sıralanan iş ve işlemlerin tarihini değiştirme hakkına sahiptir.

AÖL TAKVİMİ