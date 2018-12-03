2018 İngiliz Bağımsız Film Ödülleri sahiplerini buldu İngiliz Bağımsız Film Ödülleri, dün akşam Londra'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yorgos Lanthimos'un yönetmenliğini üstlendiği Sarayın Gözdesi (The Favourite) filmi, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülleri dahil olmak üzere, toplam 10 dalda ödül kazanmayı başardı. İşte 2018 İngiliz Bağımsız Film Ödülleri kazananlarının tam listesi