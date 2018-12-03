2018 İngiliz Bağımsız Film Ödülleri sahiplerini buldu
İngiliz Bağımsız Film Ödülleri, dün akşam Londra'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yorgos Lanthimos'un yönetmenliğini üstlendiği Sarayın Gözdesi (The Favourite) filmi, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülleri dahil olmak üzere, toplam 10 dalda ödül kazanmayı başardı. İşte 2018 İngiliz Bağımsız Film Ödülleri kazananlarının tam listesi
En İyi Film: “The Favourite” (Sarayın Gözdesi)
En İyi Yönetmen: Yorgos Lanthimos, “The Favourite” (Sarayın Gözdesi)
En İyi Senaryo: Deborah Davis ve Tony McNamara, “The Favourite” (Sarayın Gözdesi)
En İyi Kadın Oyuncu: Olivia Colman, “The Favourite” (Sarayın Gözdesi)
En İyi Erkek Oyuncu: Joe Cole, “A Prayer Before Dawn”
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Rachel Weisz, “The Favourite” (Sarayın Gözdesi)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Alessandro Nivola, “Disobedience”
En Fazla Gelecek Vaat Eden Oyuncu: Jessie Buckley, “Beast”
Douglas Hickox Ödülü (En İyi İlk Fikm Yönetmeni): Richard Billingham, ”Ray & Liz”
En İyi İlk Senaryo: Bart Layton, “American Animals”
En İyi Çıkış Yapan Yapımcı: Jacqui Davies, “Ray & Liz”
Keşif Ödülü: “Voyageuse”
En İyi Belgesel: “Evelyn”
En İyi İngiliz Kısa Filmi: “The Big Day”
En İyi Uluslararası Bağımsız Film: “Roma”
En İyi Oyuncu Kadrosu: “The Favourite” (Sarayın Gözdesi)
En İyi Kostüm Tasarımı: Sandy Powell, “The Favourite” (Sarayın Gözdesi)
En İyi Sinematografi: Robbie Ryan, “The Favourite” (Sarayın Gözdesi)
En İyi Kurgu: Nick Fenton, Julian Hart and Chris Gill, “American Animals ”
En İyi Efekt: Howard Jones, “Early Man”
En İyi Saç ve Makyaj Tasarımı: Nadia Stacey, “The Favourite” (Sarayın Gözdesi)
En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Fiona Crombie, “The Favourite” (Sarayın Gözdesi)
En İyi Müzik: Jonny Greenwood, “You Were Never Really Here”
En İyi Ses: Paul Davies, “You Were Never Really Here”
Jüri Özel Ödülü: Felicity Jones
Richard Harris Ödülü: Judi Dench