2018 İngiliz Bağımsız Film Ödülleri sahiplerini buldu

En İyi Film: “The Favourite” (Sarayın Gözdesi)

En İyi Yönetmen: Yorgos Lanthimos, “The Favourite” (Sarayın Gözdesi)

En İyi Senaryo: Deborah Davis ve Tony McNamara, “The Favourite” (Sarayın Gözdesi)

En İyi Kadın Oyuncu: Olivia Colman, “The Favourite” (Sarayın Gözdesi)

En İyi Erkek Oyuncu: Joe Cole, “A Prayer Before Dawn”

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Rachel Weisz, “The Favourite” (Sarayın Gözdesi)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Alessandro Nivola, “Disobedience”

En Fazla Gelecek Vaat Eden Oyuncu: Jessie Buckley, “Beast”

Douglas Hickox Ödülü (En İyi İlk Fikm Yönetmeni): Richard Billingham, ”Ray & Liz”

En İyi İlk Senaryo: Bart Layton, “American Animals”

En İyi Çıkış Yapan Yapımcı: Jacqui Davies, “Ray & Liz”

Keşif Ödülü: “Voyageuse”

En İyi Belgesel: “Evelyn”

En İyi İngiliz Kısa Filmi: “The Big Day”

En İyi Uluslararası Bağımsız Film: “Roma”

En İyi Oyuncu Kadrosu: “The Favourite” (Sarayın Gözdesi)

En İyi Kostüm Tasarımı: Sandy Powell, “The Favourite” (Sarayın Gözdesi)

En İyi Sinematografi: Robbie Ryan, “The Favourite” (Sarayın Gözdesi)

En İyi Kurgu: Nick Fenton, Julian Hart and Chris Gill, “American Animals ”

En İyi Efekt: Howard Jones, “Early Man”

En İyi Saç ve Makyaj Tasarımı: Nadia Stacey, “The Favourite” (Sarayın Gözdesi)

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Fiona Crombie, “The Favourite” (Sarayın Gözdesi)

En İyi Müzik: Jonny Greenwood, “You Were Never Really Here”

En İyi Ses: Paul Davies, “You Were Never Really Here”

Jüri Özel Ödülü: Felicity Jones

Richard Harris Ödülü: Judi Dench